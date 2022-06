Ideas para una biblioteca en casa

Para quienes aman los libros, es probable que tengan una gran colección en algún lugar de la casa; ya sea en la mesa de café, en repisas, un rincón especial destinado a la lectura o una biblioteca entera destinada a la historia de amor de los libros. Contar con una biblioteca personal en el hogar, puede ser un espacio que combine la relajación con el aprendizaje personal, se puede percibir como un escape de la vida cotidiana y del estrés, además de complementar el ambiente de una casa. Sin importar cuál sea el estilo decorativo del hogar, este ambiente debe ser acogedor, con una iluminación que provoque una sensación cálida y que a la vez nos permita ver con claridad. Asientos cómodos y accesorios que nos brinden confort, son algunos de los elementos para lograr un diseño exitoso. Disfruta las imágenes a continuación.

Iluminación y colores para bibliotecas

Lo más importante a la hora de decorar una biblioteca, es la luz, sobre todo la natural, ya que es el mejor tipo de iluminación para leer. Si tienes la suerte de contar con grandes ventanales, no los desaproveches ya que te ofrecerán luz suficiente para bañar el lugar durante el día y podrás entonces optar por pintar de colores obscuros para hacerla más tenue, ya que de otra manera no será igual el resultado. En cambio, si el espacio es pequeño y no hay mucha entrada de luz natural, lo mejor será pintar las paredes de la biblioteca de colores claros. Además necesitarás de más fuentes de luz para crear la iluminación adecuada.

Ten en cuenta el estilo de tu casa

Al momento que elijas los colores para tu biblioteca debes fijarte también en el estilo de tu casa. Si tu casa es de estilo clásico, los mejores colores serán los obscuros, si tu casa está en la playa o en el campo puedes apostar por muebles de colores claros. Se trata de que el lugar donde está la biblioteca te invite a relajarte y a disfrutar, por lo que las paredes también deben estar pintadas en colores claros. Y por último

Mobiliario y objetos decorativos

En cuanto a los muebles para decorar bibliotecas, necesitarás como mínimo dos sillones o sofás para disfrutar de una lectura cómoda, en donde puedas disfrutar durante horas un buen libro. Además, necesitarás una mesa si vas a realizar labores de estudio y escritura o trabajo para lo cual necesitarás incorporar una silla adecuada; las que pueden regular la altura y la inclinación son las ideales.

Coloca los libros de forma adecuada

También es importante colocar de forma adecuada los libros. Colócalos en el borde para que el impacto visual sea mayor. Debes pensar cómo será la forma más cómoda de encontrarlos cuando desees leer alguno en particular; no hace falta colocarlos por formas o por colores, si no que puedes ordenarlos por estilos, géneros, temas, etc. Aunque si los colocas en distintos tamaños y mezclados el resultado será espectacular. Asimismo debes tener en cuenta en que estilo está decorada la biblioteca; si es de estilo clásico, entonces es importante que los libros se mantengan en su lugar permanentemente ordenados y si la habitación está decorada al estilo industrial o al estilo campestre se pueden tener algunos sueltos sobre las mesas.

Cuando se esté organizando la biblioteca, los libreros o repisas son fundamentales y se debe aprovechar todo el espacio a lo largo y ancho, no importa que los libros queden a una gran altura, ya que podrás acceder a ellos con una escalera en caso de ser necesario. Si has ocupado toda la altura que tiene la pared donde colocaste la librería puedes complementar la decoración la escalera dará un toque atractivo y original al lugar complementa la decoración de la biblioteca con adornos a base de velas, plantas. Este ambiente tiene que ser en su totalidad, un espacio perfecto para relajarse, descansar, relajarse y si es necesario trabajar. La decoración y ambientación de la biblioteca debe ser amigable, que nos invite a entrar y permanecer en ella.

La idea de contar con unas cobijas para las temporadas de frío, te serán de gran ayuda y añadirán un toque a la decoración. También puedes darle un tema a la decoración en el que muestres tus aficiones, mapas, fotografías, cuadros; piensa en el tema que deseas que protagonice la biblioteca y verás cómo te vendrán a la mente los objetos perfectos para esta habitación. Cuidado en no colocar muchos porque puedes recargar el espacio y será opresivo y aburrido. Si dentro de la biblioteca tienes que destinar un espacio específico para trabajar, procura mantener cierta independencia con el resto de la biblioteca; esto lo puedes lograr a través de elementos que visualmente den el efecto de dos ambientes en uno: las alfombras son un excelente recurso para lograrlo.

También puedes colocar un biombo o una bonita cortina que mantenga la armonía en el espacio. Sino puedes tener una habitación totalmente dedicada a una biblioteca por no tener suficiente espacio, lo que es muy frecuente hoy en día, revisa los rincones desaprovechados en tu hogar, seguro encontrarás un punto ideal para poder diseñar una biblioteca muy original.

Un rincón personalizado

Puede ser un pequeño rincón en la sala con sólo agregar unas sillas cómodas, una mesita, una lámpara para leer que sea estética y funcional, cojines y otros detalles que añadan encanto y por supuesto los libros; de esta manera tendrás un pequeño rincón personalizado para una cómoda biblioteca en casa. Hay que sacar el mayor provecho de la gran variedad de opciones que ofrecen los diseños de los muebles de hoy en día; los libreros verticales ahorran una cantidad considerable de espacio y también algunas mesas en varios tamaños, formas y con espacios de almacenaje. Muebles de diseño como el sillón orejero, en el que se pueden combinar estampados y colores, son perfectos para dar una atmósfera distintiva dentro de la casa, con elegancia y encanto; además este tipo de sillones son perfectos para descansar y leer. También se puede crear una biblioteca a partir de medir lo largo y ancho de una pared en donde cuentes con la cantidad necesaria de luz para instalarla, de esta manera puedes diseñar un mueble original y personalizado que exhibirá tus gustos por la lectura y convertirá a los libros en parte de la decoración de tu hogar.

Dale vida al hueco que queda por debajo de la escalera

Una forma de aprovechar de manera excepcional el espacio que queda bajo la escalera de la casa, es instalando una hermosa biblioteca. Ese hueco que queda bajo las escaleras no se suele aprovechar, por lo que colocar tus libros ahí resultará muy cómodo y asimismo estarás dando mucha personalidad a este espacio del hogar. Aquí encontrarás una extensa variedad de diseños por parte de nuestros profesionales, que te servirán como guía y fuente de inspiración.