Estilos de Viviendas

Cuando se tiene la fortuna de poder diseñar una casa al gusto personal o particular del propietario, y cuando el propietario eres tú, el proceso puede tornarse caótico muy rápidamente, por eso lo más recomendable es contratar los servicios profesionales de un arquitecto. Un buen arquitecto puede llevarte de la mano para lograr la casa de tus sueños sin perder la cordura en el intento. Diseñar una casa a tu gusto es maravilloso, y una vez que sabes que lo harás, seguramente empezarás a llenarte de ideas de todos y cada uno de los detalles que has visto y que te han gustado a lo largo de tu vida en casas que has visitado o que has habitado, fotos de casas que has visto en revistas o internet; todo desde fachadas, jardines, techos, baños, sillones, comedores, tapices, alfombras, pisos, colchas, cortinas… ¿ves? Puede resultar extenuante.

De los primeros aspectos que habrá que discutir con el arquitecto son: las dimensiones del terreno en el que se va a construir, el presupuesto con el que se cuenta y el estilo que se desea para la vivienda. Si no sabes con certeza qué estilo es el que más te gusta para tu casa, el mismo arquitecto te puede ayudar a decidirte por uno mostrándote fotos de casas que él ha diseñado anteriormente o tú puedes visitar el sitio web de homify y realizar tu propia búsqueda de fotos de casas tanto de interiores como exteriores y el arquitecto puede guiarte para determinar cuál estilo es el más conveniente de acuerdo a tus gustos, al tipo de terreno y al clima de la ciudad donde construirás tu casa.

Recuerda siempre mantener una mente abierta y considera cierta flexibilidad en el diseño, algunas veces el estilo que te emocionó tanto y que seleccionaste con tanto esmero de entre las fotos de casas que estuviste buscando, no será el más adecuado para tu ciudad, esto pasa sobre todo en lugares con climas extremos, por ejemplo: te pudiste enamorar de una casa con techos de inclinaciones pronunciadas a dos aguas, pero si tu terreno está en un lugar con clima desértico deberás considerar que dichas inclinaciones ocasionarán que los rayos del sol den directamente por más horas, lo que provocará que tu casa sea más caliente y tengas qué consumir mucha más electricidad para el Aire Acondicionado resultando en altos pagos por el suministro eléctrico.

También debes considerar que si el terreno está dentro de una privada con régimen o asociación de propietarios, muy probablemente dentro del reglamento interno habrá restricciones de estilo y construcción; lo cual implica que deberás apegarte a esas normas, las cuales generalmente podrá proveerte la misma asociación por medio de un documento con las cláusulas e indicaciones y fotos de casas para ejemplificar el o los estilos que están permitidos en la privada.