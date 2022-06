Cómo diseñar una casa minimalista

Bajo la frase “menos es más” de Ludwig Mies Van Der Rohe, uno de los arquitectos más importantes del siglo pasado y precursor de este movimiento, se marca la pauta para este estilo de vanguardia. El minimalismo se caracteriza por la simplicidad de sus formas, espacios despejados y colores neutros; en resumen, un ambiente de equilibrio y armonía. Un espacio minimalista reduce sus elementos a lo mínimo esencial, para hacer de cada objeto algo funcional para dejar sobresalir la pureza de sus líneas geométricas y su simplicidad. Es una tendencia que se ha expandido con gran rapidez gracias a estas características, en donde las transparencias, las texturas, la luz, el entorno y los grandes espacios permiten destacar lo elemental de sus formas. Disfruta las imágenes a continuación

Arquitectura de una casa minimalista

La arquitectura minimalista, está muy lejos de considerarse fría, por lo contrario, se considera humana ya que destaca a la naturaleza y a la luz, con lo que ha logrado estar presente en casi todos los proyectos contemporáneos. En el diseño de una fachada minimalista se opta por el empleo del vidrio, piedras y madera; estos materiales combinados, tienen la capacidad de convertirse en decorativos, por lo que una fachada construida con ellos, se convertirá en protagonista por si misma. El aprovechamiento de la iluminación natural es una prioridad en el diseño arquitectónico minimalista, recurriendo a los grandes ventanales para obtener esta entrada de luz. El color blanco es el que con mayor frecuencia veremos en las fachadas minimalistas, puesto que este color representa la pureza, el orden la limpieza y refleja la luz; encerrando en un solo tono el concepto de este estilo de arquitectura. En la arquitectura de las casas minimalistas, se busca resaltar el uso de las texturas y la espacialidad y función de los diseños; los elementos y materiales deben combinar para lograr una unidad. Las construcciones de las casas minimalistas buscan integrar el entorno con los espacios, por lo que las fachadas de este estilo dejan ver en su mayoría los materiales en su presentación pura.

Interiores de las casas minimalistas

Otro punto importante en el diseño minimalista, son los materiales. Al centrar su atención en las formas puras y simples, el estilo minimalista le da gran importancia a los elementos naturales como lo son la piedra y la madera, empleando también cemento alisado y alambre de acero. Cómo decorar la sala de las casas minimalistas El estilo minimalista se concentra en la capacidad de destacar los elementos de la decoración que realmente importan. Por ello, no concibe la colocación y/o distribución de gran cantidad de muebles, sino todo lo contrario. Asimismo, este estilo ayuda a simplificar y hacer más inteligente la decoración en el diseño de interiores, mientras que mantiene fuera el desorden. El minimalismo crea habitaciones elegantes e influye en el día a día haciendo que la armonía fluya. Para decorar la sala al estilo minimalista, ten en cuenta que las lámparas deben contar con un estilo simple o contemporáneo que van bien con este estilo de decoración. Después de saber qué aparatos elegir, ya puedes añadir una iluminación ambiental a la habitación. Por otro lado, ayuda a potenciar la luz natural (no solo mediante la pintura) con la ayuda de cortinas modernas de diseño sencillo y colores claros. La elección de los muebles que se fundan con los colores de la estancia, pero que se destaquen en las molduras, brazos y bordes son ideales para este estilo de decoración.

Cómo decorar el comedor en las casas

Los comedores minimalistas se basan en las líneas rectas, materiales como el mármol y la madera son los preferidos para la elaboración de los muebles y la mezcla de texturas. Tienen también la tendencia a la monocromía en sus pisos, paredes y techos mientras más limpios sean, mejor. La iluminación en este tipo de comedores es muy importante, ya que como característica, este estilo tiende a ser de gran luminosidad, es por eso que colocar lámparas sobre la mesa puede ser de gran ayuda.

Cómo decorar la recámara de las casas

El diseño de una recámara de estilo minimalista, es una tendencia muy de moda gracias a sus características en las que se destacan el orden, las líneas rectas, los colores sobrios y elegantes como los tonos tierra, el blanco y el negro. Este tipo de habitaciones se decoran con lo estrictamente necesario, por lo que se evitan estampados florales, cuadros muy llamativos y el uso de alfombras; se deben cumplir tres reglas básicas: pocos muebles, pocos accesorios para lograr un espacio armonioso y un diseño simple, pero no por eso carente de personalidad.

Closets y vestidores de las casas minimalistas

Al levantarnos por las mañanas, nuestro clóset es uno de los primeros lugares a los que acudimos, sentir el estrés de un lugar desordenado no es la mejor manera de empezar el día. Los armarios minimalistas se caracterizan por la sobriedad de sus diseños, son de una gran funcionalidad y ofrecen una visión estética perfecta, gracias al gran potencial que tienen para facilitarnos el orden en nuestros artículos personales.

Cómo decorar los baños de las casas minimalistas

Los baños minimalistas logran una sensación de serenidad y bienestar en nuestras casas sin descuidar sus funciones prácticas. Este tipo de baños se diferencia de otros estilos siendo originales y elegantes. El diseño de un baño minimalista, debe cumplir con ciertos aspectos: cuidar las líneas geométricas, que sus colores sean limpios, incluir accesorios únicos, contar con una buena iluminación tanto natural como artificial y en la medida de lo posible buscar los espacios abiertos.

Cómo decorar las cocinas de las casas minimalistas

Las formas cuadradas y rectangulares cuando trabajan en unión con colores neutros desde el blanco al negro incluyendo la escala de grises, dan por resultado el estilo minimalista; que combinado con el empleo de materiales como el cristal, concreto, mármol y el aluminio, logran imprimirle el sello a este movimiento en el diseño de interiores, que está tan de moda en nuestros días. Para una cocina, esta combinación de líneas materiales y colores, se convierte en un estilo elegante y vanguardista, ideal para este ambiente de nuestra casa.

Cómo decorar las terrazas de las casas minimalistas

La terraza es uno de los importantes espacios exteriores de la casa que se le tiene que dar las mismas atenciones y realizar las mismas mejores que a los demás ambientes de la casa. Una terraza con estilo minimalista tiene que tener la principal característica de sencillez, orden y limpieza, esto es lo principal que caracteriza a un espacio que cuenta con la decoración minimalista. Con estos aspectos dentro de la decoración de la terraza también se logra que cuando se haga uso de este espacio la estadía sea más cómoda. Otra de las claves especiales para la decoración de terrazas minimalistas es tratar de aprovechar mejor la luz natural. Además que este estilo siempre busca hacer que la estancia este lo más iluminada posible de forma natural para que la estancia luzca más amplia y espaciosa, esto es vital especialmente en las terrazas pequeñas. Pero otro detalle importante que se tiene que tener en cuenta para conseguir un ambiente más cálido y con mejor sensación de amplitud, es el color. Para este caso las propuestas cromáticas cálidas son las más indicadas para conseguir una terraza minimalista de ensueño. Elige un mobiliario sencillo y funcional, pero que no logre recargar mucho la decoración de la terraza. Es importante tener que usar solamente el mobiliario y artículos indispensables, dando prioridad a la funcionalidad. En cuanto a los colores de los muebles, los tonos neutros son los más indicados para este caso. Por ejemplo, muebles en blanco, negro o gris. Finalmente no olvides los elementos importantes dentro de la decoración de una terraza, tales como las plantas y flores, las cuales se tienen que usar de forma estratégica para mejorar el ambiente y para no recargarlo. A continuación encontrarás grandes diseños realizados por nuestros nuestros profesionales que te servirán de guía y te llenarán de inspiración.