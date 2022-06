Decora tu casa nueva



Por fin tienes tu propia casa, es un sueño hecho realidad, pero la inversión que has hecho te lleva a pensar cómo decorar casas pequeñas con poco dinero, no te preocupes, no es difícil y puedes hacerlo de muchas formas y muy originales.

Es muy importante de la decoración del hogar y esta se basa en los pequeños detalles, por eso, sé original y busca ideas fáciles que lleven poco dinero por ejemplo, puedes poner unos estantes en la pared, también algunos elementos decorativos.

Una buena forma de hacer que los espacios parezcan más grandes como seguramente haz visto en muchas casas pequeñas es utilizando espejos además, son decorativos. Para ahorrar espacio, puedes evitar poner un mueble para la televisión y mejor instala un soporte, Si quieres ponerle algo más bonito, puedes utilizar unos paneles de colores detrás del soporte.

En el baño puedes poner una cortina bonita debajo del lavamanos para hacer un armario improvisado y barato, quedará original y tras esa cortina podrás poner ciertas cosas como los artículos de limpieza o el papel higiénico, también puedes intentar con algunos muebles como una mesa. En los cuartos de casas pequeñas se pueden utilizar varias cortinas que combinen con la pared para evitar pintar esa pared y al mismo tiempo dar la sensación de que el espacio es más grande.

Compra cojines que le den vida a tu casa, es una buena forma de renovar el sofá o los sillones que pueden llegar a ser aburridos a primera vista. Probablemente, una de las cosas que más cambié a las casas pequeñas sea la pintura. Sin embargo, si no puedes gastar en pintura para todas las paredes, puedes pintar una o dos paredes de cuatro que tienes por cada habitación, puedes pintar todas de blanco y una con color mas vivo o pegar papel tapiz de algún diseño moderno y minimalista para agrandar la habitación.

Invierte en un librero de buena calidad, que puede ser costo o mas caro de lo que crees pero te permitirá guardar un montón de cosas y al mismo tiempo dará un aire decorativo si pones en ella pequeños detalles como plantas, portarretratos, y artículos decorativos. En las casas pequeñas un librero puede dar el aspecto de que la casa es aun mas grande si sabes escoger el modelo y el estilo de este, te recomendamos que pongas el librero en algún lugar intermedio de la casa cestos o cajones con ropa de cama, artículos de oficina y extras en la parte de abajo.