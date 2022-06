Cocinas blancas

La cocina es el alma que le da vida a una casa, siendo el lugar de reunión en el cual sus residentes comparten momentos de socialización, que van a la par con las actividades propias de este espacio en el hogar, como son la preparación de alimentos y el consumo de los mismos. Este lugar tan especial de la casa viene en todos los tamaños, diseños y colores imaginables, siendo el blanco uno de los colores más de moda en los últimos años. Las cocinas blancas se distinguen no sólo por su color, sino también por sus hermosos y excelentes diseños, que no se limitan a un estilo en particular, sino que, siendo el blanco uno de los colores más democráticos, su adaptabilidad a cualquier tendencia es simplemente excelente.

Las cocinas blancas emiten un aura de pureza, elegancia, con una visual que se deslinda de elementos que entorpecen la percepción de la limpieza del diseño en este color tan básico pero a la vez, lleno de un estética y plasticidad única que se puede plasmar solamente gracias a diseños bien logrados y cuidados, donde la aplicación de este color es protagónica. Las cocinas blancas pueden tener diseños tan variados e ir desde un marcado minimalismo moderno, hasta una reinterpretación de un estilo clásico o rústico, embellecido y actualizado a estos tiempos modernos gracias al color blanco.

Equipamiento que hace juego

El equipamiento de una cocina blanca garantiza el correcto funcionamiento de este espacio. Hoy en día existen múltiples opciones tanto de equipamiento de almacenaje, como de electrodomésticos, desde los más básicos hasta los más avanzado tecnológicamente, en este color que se ha visto favorecido en los últimos años tanto por arquitectos como por diseñadores, marcando una tendencia contemporánea en el diseño en general. Sin duda, no es un color sencillo de utilizar, pero al ser correctamente aplicado, crea una sensación de perfección, lujo sin excesos, simplicidad y limpieza; un carácter que se busca en estos espacios que no solamente transmiten calidez y un aire hogareño.

Tendencia actual

Las cocinas blancas se han vuelto una tendencia que ha tomado cada día mucho más fuerza, posicionando esta característica entre las favoritas tanto de los expertos diseñadores como de los clientes, creando variados diseños de cocinas con este color como característica principal. Desde su utilización tanto en los muebles y electrodomésticos, como en piso, techos y muros, haciendo de las cocinas blancas una opción más en la gran gama de diseños de este importante espacio para el hogar.