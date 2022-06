El color de la recámara de tus sueños

Una de las habitaciones más importantes del hogar es la recámara, en ella se pasan muchas horas del día y la mayor parte de las noches; es nuestro retiro y nuestro lugar privado para el descanso. Aunque el uso principal que se le da a las recámaras es dormir, algunas veces son también nuestro lugar favorito para leer, ejercitarnos o ver televisión, entre otras cosas.

Se puede decir que nuestra recámara es el espacio más personal e íntimo de la casa, por lo que debe recibir especial atención en cuanto a su diseño y decoración para que no solamente sea reflejo fiel de nuestros gustos y personalidad sino que también nos brinde confort y comodidad. Dentro de los aspectos a considerar al decorar o remodelar este espacio se encuentran principalmente los textiles, colores y accesorios.

Desde luego que el mueble principal es la cama, pero eso no significa que no se pueda dar protagonismo a otras piezas especiales como puede ser un tocador antiguo o unas lámparas minimalistas, dependiendo del estilo de diseño que se haya elegido. El color en una recámara es igualmente importante, ya que no solo debe ayudar a reflejar preferencias personales, pero es igualmente conveniente que favorezca la relajación y el descanso. Algunos colores de recámaras de los más recurrentes son tonalidades pastel, particularmente los azules y violetas ayudan a propiciar la sensación de tranquilidad.

Se puede optar también por los básicos blancos o cremas tal vez con algún muro focal de otro color más fuerte y llamativo para balancear la decoración. La decoración temática puede inclinar la balanza hacia algunos tonos específicos, por ejemplo el tema marino propiciará que se prefieran colores de recámaras en tonos azules y verdes mientras que en un diseño de estilo moderno se pueden implementar tonalidades de gris y hasta negro.

Para buscar ideas de combinaciones y tonos de colores para tu recámara puedes ver revistas especializadas en decoración o consultar páginas de diseño y decoración en internet como homify, donde encontrarás cientos de imágenes y propuestas vanguardistas de diseños de casas completas y todo tipo de espacios, podrás hacer búsquedas específicas como por ejemplo: “colores de recámaras” y aparecerán proyectos, artículos y sugerencias de profesionales especialistas en diseño de interiores con quienes podrás ponerte en contacto y contratar para tu proyecto específico de decoración o remodelación. Ellos podrán asesorarte sobre las últimas tendencias en muebles, accesorios, colores de recámaras, tapices y todo lo que necesites para convertir en realidad la recámara de tus sueños.