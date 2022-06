Comedores modernos

En toda casa y vivienda, uno de los espacios de reunión y convivencia social por excelencia es el comedor. Esta habitación o cuarto dentro de la casa se define por lo general por su mobiliario, que se basa en una mesa grande, por lo menos para cuatro personas y pudiéndose extender hasta 12 o más, según las necesidades y tamaño de cada familia. En esta ocasión, nos enfocaremos a los comedores modernos, que curiosamente en la actualidad, al menos en nuestro país, han sido un poco relegados y sólo se utilizan en ocasiones especiales, como festevidades de fin de año o cumpleaños o graduaciones, o culquier otro tipo de festejación, pero poco a poco se ha ido retomando el uso de este espacio tan importante en la convivencia familiar.

Características de los comedores modernos

Los comedores modernos se identifican u obtienen su identidad en un espacio, gracias al mobiliario utilizado en cada uno de ellos. Este mobiliario cuenta básicamente de una mesa, como mencionamos anteriormente, para cuatro personas como mínimo, pero pudiendo ser de dos o hasta una, en caso de viviendas muy pequeñas o que carecen de espacio propio para tener un comedor como tal; o pueden extenderse hasta 12 o más plazas, en residencias de gran lujo y tamaño, o simplemente por el tamaño de la familia y el número de miembros con los que cuenta. Otro elemento de mobiliario que puede estar pesente en un comedor es una credenza o un mueble para almacenaje, en el cual puede existir sobre el una vitrina o gabinetes, que pueden servir para guardar platos y utensilios para comer, así como manteles y otros accesorios decorativos que se utilizan en ocasiones especiales, sobre todo en festividades de temporada. Otro de los elementos que podemos encontrar en los comedores modernos, son repisas que permiten tener a la mano y a la vista platos y demás utensilios para comer, que se vuelven parte integral de la decoración, sumándose al ambiente y al estilo de diseño que se desea lograr.

¿Cómo actualizar tu comedor?

No es necesario hacer una reforma de pies a cabeza para poder tener un comedor moderno, hay pasos sencillos para poder lograr una transformación de 180 grados sin necesidad de hacer todo una intervención que pueda costar una fortuna. Lo primero que hay que analizar es el estado y estilo que tiene nuestro mobiliario existente. Muchas veces, aunque la mesa y sillas y demás muebles existentes parezcan anticuados o fuera de moda, pueden rescatarse, ya sea con una nueva tapicería o adaptarse para crear un comedor moderno. También hay que tomar en cuenta los colores que tenemos en los muros. Algo que distingue a los comedores modernos, es el predominante uso del color blanco, tanto en muros y techos, dejando que el contraste lo brinden pisos, mobiliario y accesorios decorativos. Ya que mencionamos los pisos, el tener un piso laminado, que puede instalarse sobre el existente, logra acercarnos más a tener un diseño de comedor moderno. Otro punto que no podemos perder de vista es el volúmen de accesorios decorativos, ya que este estilo se enfoca en una visual ligera y liviana, donde se utiliza sólo lo necesario para crear un ambiente relajado y actualizado. Hay que tener cuidado para que el cambio no sea muy drástico y se pueda mantener una cohesión en el lenguaje arquitectónico del resto de la casa, teniendo en mente que el cambio puede ser una transición gradual o parte de un proyecto de renovación integral de todo el hogar.

¿Qué buscar en el mobiliario y decoración para los comedores modernos?

El diseño moderno se destaca por líneas simples y sencillas, de diseños por lo general geométricos y bien definidos, careciendo de adornos innecesarios que les dan un aspecto mucho más sobrio y refinado. Tambíen podemos buscar mobiliario que combine materiales nobles, como madera, cristal y metal, dejando que luzcan sus cualidades estéticas intrínsecas con acabados aparentes. También podemos encontrar mobiliario que cuenta con una reinterpretación de diseños clásicos, pero aptos para comedores modernos, en los cuales, por ejemplo, encontramos mesas con una intención de diseño que se inclina a lo tradicional, pero careciendo de adornos excesivos y por lo general son monocromáticos, siendo los colores más populares el blanco, negro, rojo y amarillo, con acabados brillantes que los hacen perfectos para lograr tener un comedor moderno.

En cuanto a decoración, se debe mantener sencilla y al mínimo. Un comedor moderno puede llegar a engalanarse con cortinas sencillas, de textiles de texturas lisas, monocromáticas, que se combinen con el resto del mobiliario. También el añadir algún cuadro o pequeña escultura que vaya de la mano con el estilo, puede lograr hacer maravillas para tener un ambiente mucho más moderno en el espacio destinado al comedor. También algún jarrón o los mismos platos y accesorios y utensilios utilizados para comer deben seguir la pauta del diseño, aunque a veces, un poco de eclecticismo en la combinación de estos elementos puede también hacer que tu comedor luzca increíble.

