El proceso de construcción en la arquitectura

En los campos de la arquitectura e ingeniería, la construcción es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido más amplio, se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, contar con un proyecto y una planificación predeterminada. También se denomina construcción a una obra ya construida o edificada, además a la edificación o infraestructura en proceso de realización, e incluso a toda la zona adyacente usada en la ejecución de la misma. Si estás pensando en construir o remodelar tu casa, te invitamos a disfrutar de las imágenes a continuación.

La construcción

La construcción es el proceso mediante el cual se le añade una estructura al bien raíz. La gran mayoría de los trabajos realizados dentro de la construcción son pequeñas remodelaciones, tales como la adición de una habitación o renovación de éstas. Con frecuencia el propietario actúa como operador, administrador y diseñador del equipo de trabajo para todo el proyecto. Los proyectos de construcción tienen algunos elementos en común; el diseño, financiamiento, estimaciones y consideraciones legales. Muchos proyectos de diferentes magnitudes no alcanzan los resultados esperados por diferentes razones como colapso estructural, sobrecosto y/ o litigio. Es por ello que las personas con experiencia dentro del campo realizan planes detallados y mantienen una revisión cuidadosa y continua durante el proyecto con la finalidad de obtener resultados positivos. Las prácticas, las tecnologías y los recursos de la construcción residencial deben ajustarse a las regulaciones y códigos de la autoridad de construcción local.

Los materiales fácilmente disponibles en el área dictan generalmente los materiales de construcción usados (por ejemplo ladrillo contra piedra, contra la madera). El costo de la construcción por metro cuadrado (o pie cuadrado) para las casas puede variar drásticamente por las condiciones en las que se encuentren el terreno, las regulaciones locales y economías de escala (casas con diseño particular en general son más costosas). Al igual que en otros tipos de construcción, también es importante considerar los posibles gastos que pueden afectar el resultado esperado, es por ello que la planificación cuidadosa es necesaria aquí.

Pasos para construir una casa

Lo primero que necesitas hacer cuando construyes una casa es determinar el presupuesto para la realización del proyecto. El modo más fácil y barato de conseguir el dinero para la construcción de tu casa es utilizar tus propios bienes, tales como ahorros o acciones u otras inversiones. No sólo se trata del dinero que ya tienes, es dinero que no deberás devolver con interés. Si no tienes el dinero necesario para construir una casa, tendrás que conseguirlo por otros medios. Un préstamo bancario o hipoteca son las opciones más probables de financiación, pero también se puede conseguir un préstamo contra el patrimonio de tu casa si ya eres propietario. Un préstamo personal o una línea de crédito del banco, pueden ayudarte a cubrir algunos de los gastos menores con por medio de las tarjetas de crédito. Al solicitar un crédito, se debe buscar la mejor tasa que se pueda obtener, ya que de esta forma se puede ahorrar una cantidad de dinero considerable en el pago de los intereses durante el transcurso del préstamo.

Planificando el proyecto

Cuando se planifica un hogar, existen dos maneras de hacerlo. La primera es diseñar la casa, luego encontrar un terreno adecuado para ese diseño. Sin embargo, si ya se tiene decido el lugar en donde se quiere construir, el diseño necesita trabajar con ese sitio específico, así que se debe tener claro que el proyecto puede modificarse para en la construcción de la casa ideal. Contratar a un arquitecto para diseñar la casa, es la mejor opción, pues con él se podrán platicar las características que se quieren dar en la construcción. Esta es una gran inversión con la cual se vivirá durante años, por lo que no se querrá que un arquitecto diseño una casa que no sea del agrado de quien va a habitarla.

Otra opción es conseguir planos en sitios web y luego entregarlos al constructor. Cuando los planos estén completos, se tendrán que llevar para su aprobación a la delegación correspondiente y realizar cualquier cambio necesario antes para que pueda comenzar la construcción. Muchos proyectos de remodelación del hogar más pequeños, desde instalar un piso nuevo hasta construir una ampliación, pueden ser hechos por un contratista. Cuando se construye una casa entera, el camino más fácil para la mayoría de la gente es contratar un constructor o un contratista general. El constructor luego contratará subcontratistas para trabajar en diferentes áreas de la construcción, tal como hacer los cimientos, la estructura de la casa, el trabajo eléctrico, la plomería, etc. Realizar un trabajo de investigación sobre los constructores y contratistas que se estén considerando contratar, es lo mejor, pues se tendrá una idea de sus trabajos previos y su seriedad y responsabilidad. Algún esfuerzo invertido en investigación en esta etapa puede representar un ahorro potencial de dinero y de dolores de cabeza.

Colocando los cimientos

El trabajo de construcción comienza limpiando y corrigiendo el terreno para que puedan colocarse los cimientos. Luego de que el terreno esté limpio, se excava un orificio, luego se construyen alrededor del perímetro del orificio formas de concreto hechas de madera. Habitualmente, paneles aislantes de espuma se instalan a lo largo del borde interno de la forma para proveer aislamiento para los cimientos. Se traen mezcladoras de cemento al sitio de trabajo y el concreto se vierte dentro de las formas y al fondo del pozo para el piso del sótano. Luego de que se ha vertido el concreto se deja curar.

Estructuración

Una vez que el cimiento de concreto ha curado, puede comenzar la construcción en la parte superior de la casa. Montar la estructura es el primer paso en el proceso. Tradicionalmente, esto se ha hecho construyendo estructuras de paredes y techos en el sitio, luego levantándolas para completar la estructura. Un método nuevo de construcción consiste en construir la estructura en una fábrica, luego enviar las estructuras completas al sitio de trabajo por camión, donde se ensamblan. Esto es habitualmente más barato que construir la estructura en el lugar y acelera el proceso de construcción. Durante esta fase de construcción, habitualmente se instalan servicios públicos temporarios de modo que los constructores tienen acceso a la electricidad y el agua.

Etapa final

Los servicios públicos permanentes se instalan luego de que está completa la estructura. La plomería se tiende a lo largo de la casa y los accesorios tales como inodoros, lavatorios y bañeras se conectan a ella. Las tuberías de electricidad también se tienden a lo largo de la casa y se conectan a los interruptores y tomacorrientes eléctricos. El tablero eléctrico principal también se instala y se conecta a la línea de suministro eléctrico del servicio local. Se fija aislante a la estructura y la tabiquería seca se instala, con imprimación y pintura. Se instala la terminación exterior, con opciones incluyendo revestimiento de vinilo, tejas de madera y apariencia de piedra. Se instalan las puertas y ventanas en todo el hogar, se instala el piso y las tejas se colocan en el techo.

El jardín

Una casa recién construida se encuentra en un mar de suciedad y lodo. Una de las últimas cosas que hacen los constructores es instalar la entrada. Esto habitualmente se reserva para lo último, ya que provee total acceso a los vehículos pesados de la construcción hacia el lote sin correr el riesgo de dañar la entrada. Se plantan árboles y se instalan lechos de flores. La parte principal del proceso de la vista en esta etapa es el pasto. En la mayoría de los casos, se colocan las semillas en el terreno descubierto, luego se cubre con paja para proteger las semillas. Sin embargo, este proceso puede demorar alrededor de un año antes de que el jardín esté totalmente crecido, así que algunas personas eligen plantar panel de césped en su lugar. Esto es más costoso que la siembra, pero provee un jardín instantáneo. También se pueden instalar funciones de vistas, tales como muros de jardines y protección, o estructuras tales cómo fuentes y glorietas, como parte del proceso de vista. Aquí encontrarás proyectos espectaculares realizados por nuestros profesionales, que te servirán de guía y fuente de inspiración.