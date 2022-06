Cómo lograr una decoración interior asombrosa

La decoración de interiores o interiorismo, busca desarrollar una ambientación agradable y funcional y para lograr esto, los profesionales analizan los componentes superficiales del ambiente y trabajan con las dimensiones y el volumen. La mayoría de la gente confunde el diseño de interiores con la decoración de interiores que aunque es una opinión generalizada la que el diseño y la decoración son lo mismo y que se pueden usar de manera intercambiable, no es cierto. Cada una de estas disciplinas requiere de diferentes tipos de habilidades. Un decorador de interiores se encarga especialmente de decorar el interior de un espacio y darle los toques finales; no estudia las funciones estructurales o el diseño de un edificio. Los decoradores se encargan de aspectos específicos como ¿qué papel tapiz usar? ¿cuáles son alfombras o cortinas se pueden emplearse en un espacio determinado? ¿qué tipo de muebles se deben colocar en cada espacio interior? las combinaciones de colores, los temas de la sala, la disposición de los muebles, el perfecto acomodo de las piezas decorativas y qué tipo de accesorios se utilizarán para la iluminación.

En el sentido más simple de la palabra, como su mismo nombre lo indica; los decoradores se encargan de decorar los espacios. Es frecuente que el decorador antes de empezar a trabajar en el ambiente, presente un dibujo o un esquema al cliente para mostrar cuál es su idea. Si el cliente acepta la propuesta, el decorador se encargará de llevar su proyecto del papel a la vida real. Dentro de las tendencias que anualmente va experimentado el ámbito de la decoración, y que determinan al igual que en la moda, la apuesta por ciertos colores o estilos dentro de los que se destacan la decoración minimalista. Este estilo de interiorismo se caracteriza básicamente porque es moderno y muy sencillo y en el cual el orden y la reducción de elementos ornamentales son la prioridad. Entre sus principales características, se encuentran el uso y predominio de colores neutros como el blanco o el negro, la predilección por los muebles de líneas muy rectas y una muy buena iluminación.

Además de esta tendencia, se puede mencionar a la decoración rústica, que se identifica por el predominio de la madera tanto en el suelo como en las paredes y también por el uso de un mobiliario muy robusto y con acabados muy macizos. Tampoco podemos pasar por alto la llamada decoración clásica en la abundan los colores cálidos, donde los muebles están realizados con maderas nobles y donde se apuesta por acabados de tipo floral o geométrico. Las tendencias loft, pop-art, oriental o la chic son otras de las modalidades de la decoración de interiores. Ahora bien, para los que deseen abordar la decoración interior o la reforma de un espacio sin conocimientos es normal que se encuentre con muchas preguntas. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo reorganizar el espacio? ¿De qué manera distribuir objetos y muebles? ¿Qué revestimientos son los adecuados? ¿Qué colores, texturas o estampados elegir? Estas preguntas sugieren que necesitamos conocer algunas bases de la decoración interior y dedicar un tiempo a la planificación, en donde se necesitan una serie de pasos, mismos que utiliza un decorador profesional para llevar al cabo sus proyectos tales como:

- Relevamiento del espacio Para empezar necesitamos obtener información detallada de la habitación que queremos decorar, es espacio es la materia prima de la decoración, pues a partir de los elementos y características físicas que lo componen podemos trabajar en él adaptándonos o modificándolo por completo. Las primeras decisiones estarán influenciadas por el espacio mismo, incluyendo en una etapa posterior la elección y combinación de los colores, las texturas, los revestimientos y la distribución y ubicación de muebles, objetos y los accesorios destinados a la luz artificial.

En este proceso inicial, se debe poner especial atención a cada elemento presente en el espacio: dimensiones, la presencia o ausencia de escaleras o desniveles, la ubicación de las puertas y las ventanas, qué elementos ya existen en el diseño original como clósets, baños, apagadores, los revestimientos originales tanto en el piso como en suelo etc. Se deben tomar las medidas y elaborar un plano del lugar, ubicando las ventanas, puertas y el resto de los elementos. La observación es la clave, así como el registro de lo que se observa también es de gran importancia, anota todo lo que veas, diseña un plano simple en el que estén incluidos las medidas y los detalles, no necesitas ser un arquitecto profesional para trazar un plano, con sólo dibujar las paredes, marca los detalles, por dónde ingresa la luz natural, cuáles son las alturas de las ventanas, de las puertas y de otros elementos presentes en la obra.

- Definir gustos y aspiraciones personales Podríamos definir la decoración como el proceso de crear ambientes, con recursos estéticos, al gusto y necesidades de quienes lo habitan o lo visitan. Para elaborar un proyecto decorativo necesitamos tener en cuenta cuestiones referentes a nuestra personalidad y aspiraciones: cómo somos, qué esperamos del espacio físico, qué nos hace sentir bien, cuáles son nuestros gustos personales, nuestras aspiraciones, hobbies, actividades o cualquier otra cuestión relacionada a nuestra forma de vivir.

La decoración no sólo se trata de incluir elementos estéticos, también tiene el compromiso con nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, anhelos y expectativas. Analiza cuáles son los colores que te provocan inspiración y al resto de los integrantes de la familia, cuáles son los que te gustaría tener, cuáles son los estilos con los que más te identificas. Por ejemplo, si vas a intervenir una recámara, qué te gustaría cambiar: ¿una cama más grande que la que tienes? ¿Poner una gran pantalla de televisión para relajarte por las noches?. De esta manera, irás obteniendo las pistas y las respuestas sobre lo que deseas para esta habitación u otro ambiente en particular.

- Define los usos y necesidades específicos El buen diseño de un espacio debe estar preparado para el uso que se le vaya a dar. Saber las actividades que se desarrollan ahí, cuáles son los usos que le da la familia, qué necesidades físicas existen,cuáles son las prioridades funcionales, etc. Del uso que se haga de un espacio, y de nuestras necesidades en él, dependerán gran parte de las decisiones prácticas y decorativas. Recuerda que una habitación bien decorada pero sin una buena funcionalidad es una ambiente mal definido.

- Definir los elementos de la decoración Este es el último paso en la planeación de tu proyecto, aquí ya estamos en la toma de decisiones con respecto a los elementos de la decoración interior: La distribución del espacio: la correcta ubicación de los muebles, objetos y elementos decorativos dentro del espacio, que nos permitan una mejor circulación. El estilo decorativo -

La paleta de colores La selección de texturas a utilizar en muebles, superficies y complementos. (piedras, madera, metales, acabados brillantes, mate, etc)

- Revestimientos de paredes y pisos

- Muebles, objetos y complementos de la decoración

- Iluminación artificial

Esta información es sólo una base para que puedas empezar a entender la decoración interior, que si no es bien planificada, puede convertirse en un verdadero desastre; no debemos dejarnos llevar por la emoción, por lo que debemos tener nociones básicas que no podemos dejar pasar por alto. En las imágenes a continuación podrás encontrar una gran variedad de imágenes de diseños y proyectos que pueden servirte como guía y como fuente de inspiración.