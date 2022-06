Optimización de espacio en áreas exteriores

Cuando se tiene la fortuna de contar con patio, jardín o espacio al aire libre en la casa, las opciones para su uso son innumerables. Dependiendo de los metros cuadrados con los que se cuente, pueden adaptarse zonas grandes o pequeñas para tomar el sol, comer con la familia, tomar el té de la tarde, sembrar un huerto o hasta instalar un estanque con peces. La decisión de contratar un buen arquitecto, diseñador o paisajista para proyectar tu área exterior será algo que no pasará desapercibido ante los ojos de propios y extraños que conozcan tu patio, porche, jardín o terraza.

En la página web de homify puedes consultar muchas de las numerosas ideas que hay para diseñar áreas exteriores residenciales, así como ubicar a profesionales de tu localidad que pueden ayudarte con tu proyecto. Estos profesionales podrán ofrecerte soluciones estéticas, estructurales y funcionales para tus espacios, dependiendo de tus necesidades y gustos, buscarán la mejor opción para ti. Si cuentas con un gran terreno en declive tal vez propongan la creación de terrazas en desnivel para darle la máxima utilidad, o si el espacio es limitado tal vez te presenten algunas opciones de diseño de armarios de jardín para que puedas almacenar por ejemplo herramientas o muebles de temporada que no se usarán todo el año.

El diseño de armarios de jardín puede ser una opción muy útil y estética para solucionar problemas de espacio, ya que pueden servir para guardar cosas y no solamente las que se utilizan afuera como herramientas y materiales para mantener el jardín, la podadora, tierra, fertilizantes, semillas, etc. Si no que muchas veces pueden almacenarse artículos que se utilizan solamente en ocasiones especiales o en ciertas temporadas, como por ejemplo las decoraciones navideñas.

Con un buen diseño de armarios de jardín se optimizará el espacio disponible en el patio y se obtendrán más opciones de almacenamiento y con los materiales disponibles en la actualidad no solamente será un volumen más en el jardín, si no que puede convertirse hasta en pieza focal y parte integral del diseño del área. Aquí en la página web de homify podrás ver distintas propuestas en las últimas tendencias de la moda en el diseño de armarios de jardín así como de otras estructuras que podrían ser una excelente adición para el espacio exterior de tu vivienda.