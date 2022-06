Los profesionales de la vivienda

Cuando se trata del diseño de casas habitación, existe un gran número de profesionales que pueden involucrarse en el proceso. Empezando por un arquitecto, que es la persona que se hará cargo de realizar los planos de acuerdo a las necesidades y gustos del propietario, además de asegurarse de que la estructura y los materiales sean seguros y cumplan con los reglamentos locales de construcción. Puede ser que el mismo arquitecto se haga cargo de supervisar la obra o se puede contratar un ingeniero para ello; algunas veces se contrata a los arquitectos exclusivamente para realizar los planos del diseño de casas y un ingeniero o contratista se hace cargo de supervisar las construcciones, el uso de materiales y el control del presupuesto.

De igual manera, ya sea el arquitecto o en su defecto un arquitecto de interiores o hasta en algunas ocasiones un diseñador de interiores, será el responsable del diseño de las habitaciones y espacios interiores de la casa; pudiera ser que el arquitecto se haga cargo del “cascarón” y el arquitecto de interiores o diseñador de interiores proyecte los detalles de estilo y decoración en cada espacio de la casa, de esta manera se puede dedicar a personalizar las recámaras para cada uno de sus ocupantes y a dar a los espacios comunes un ambiente acogedor que cubra las necesidades de todos y represente la personalidad de la familia entera.

Los patios y espacios exteriores también forman parte integral del diseño de casas y también hay profesionales para ello. Algunas veces el mismo arquitecto cuenta con la experiencia o se ha especializado en paisajismo, de no ser así se puede buscar un paisajista o landscaper que se encargue de crear un espacio exterior disfrutable para la familia y sus visitantes. Por último están todos los sub-contratistas o especialistas como carpinteros, pintores, loseteros, techadores, plomeros, electricistas entre otros; ellos no se involucrarán en la fase del diseño de la casa pero sí ejecutarán gran parte de la obra, ya sea construyendo cocinas y closets, colocando losetas o azulejos, pintando paredes, impermeabilizando techos, instalando ventanas, etc. Mientras más especializado y complicado sea el diseño de una casa, más profesionales necesitarán intervenir y participar para lograr que la casa de tus sueños sea una realidad completa y palpable.

Desde luego que en homify puedes encontrar a todos y cada uno de estos especialistas e incluso consultar recomendaciones de clientes anteriores antes de contratarlos.