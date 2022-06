Fachadas

Las fachadas son la carta de presentación de un edificio o casa, siendo las encargadas de dar la primera impresión al observador, el primer y único recurso para darle sentido a la composición arquitectónica vista desde el exterior. Esta extensión de superficie vertical, que da la cara por el diseño de una edificación, es un elemento muy cuidado por arquitectos y diseñadores, sabiendo la importancia que tiene de transmitir el carácter y la función de la misma.

Diseño de fachadas

Existen distintas maneras de llegar al diseño de una fachada, dependiendo de la forma de trabajar de cada arquitecto, diseñador o constructor, teniendo dos vertientes principales: la función precede a la forma o, vice versa, la forma precede a la función. Con esto queremos decir que hay quienes comienzan desarrollando primero las plantas arquitectónicas, de manera tal, que garantizan la funcionalidad de la edificación, creando espacios habitables y cómodos para el usuario final y, dependiendo de la disposición de todas las habitaciones, cuartos y demás áreas que componen al proyecto, es lo que dictaminará la forma que tomará el proyecto, influyendo en cómo será diseñada la fachada, marcando los límites y pautas para lograr crearla.

En el otro caso, se opta primero por conceptualizar la forma del proyecto, donde el diseño arquitectónico y la disposición de espacios, parte de una forma o concepto predeterminado por el arquitecto o diseñador, desde la definición volumétrica hasta el diseño de las fachadas, partiendo de ahí para desarrollar el programa arquitectónico de necesidades, previamente establecido por el cliente en conjunto con el experto.

Tendencias en fachadas

Ya que las fachadas han sido tan importantes en el diseño de casas y distintas edificaciones a través de los años, estas se han visto influidas por los diferntes movimientos arquitectónicos y de diseño que han surgido al paso del tiempo. Las fachadas tradicionales y clásicas se caracterizan por estar muy cargadas de elementos decorativos, pilares, molduras, grandes ventanas con diseños de herrerías de gran trabajo y complejidad artística. Dentro de este rubro también podemos mencionar las fachadas del estilo gótico, neo-gótico, art-decó, por mencionar algunos.

La contraparte de este tipo de fachadas, llega con el movimiento moderno dentro de la arquitectura, surgido en los años 30s por movimientos como la Bauhaus y De Stijl, los cuales se replantearon el uso de los adornos y el exceso de elementos decorativos en el diseño en general, respetando los cánones de diseño de ritmo, repetición, jerarquía y proporción, pero con una reinterpretación mucho más austera pero no por eso menos estética y elegante. Es así como las fachadas que cuentan con estos estilos, son de tipo sencillo, de líneas limpias, rectas y elegantes, que dan la cara de los cuerpos geométricos bien definidos que componen el proyecto general de una casa o edificio.

Fachadas de todos tamaños

Dependiendo de la configuración del proyecto, las fachadas pueden ser muy angostas, pequeñas o con baja altura, o pueden llegar a ser muy extensas y de gran tamaño. Sea cual sea el tamaño de una fachada, siempre tendrá esa función de presentar al mundo exterior lo que representa la edificación, mostrando de primera instancia y tratando de dejar muy en claro la función y el carácter de esta.

Fachadas principales y secundarias

En toda casa y edificación que nos topemos, estas siempre contarán con al menos una fachada. De ser así, obviamente esta es la que se considera la fachada principal, pero si hay dos o más caras del edificio que se expongan a la vista, siempre habrá una distinción de cual es la fachada principal y cual la secundaria. Sabemos que las fachadas principales son las que tiene mayor importancia y jerarquía dentro del diseño, ya que por lo general son las que tienen el acceso principal a la casa o edificación, marcando esta importancia ya sea por dimensiones, proporciones, equipamiento, elementos decorativos y/o arquitectónicos. Ahora, no por eso podemos decir que las fachadas secundarias carecen de importancia, al contrario, simplemente su función es distinta, ya que puede ser una fachada trasera que realmente solo es presenciada por los residentes o usuarios de la casa o edificio. Esto le da una importancia y función simple y sencillamente distinta a la fachada principal, pero no debe ser olvidada o tomada a la ligera en su diseño y embellicimiento. En ocasiones, es normal ver como una fachada mucho más privada (la que es disfrutada por los residentes de una casa, por ejemplo, y que no puede ser apreciada por los transehuntes de la calle) cuente con un diseño o un equipamiento y suma de elementos que le dan mucho más valor estético que la fachada que se puede considerar la principal. Todo depende obviamente del gusto de cada persona.

Es por esto que no debemos descuidar ni una sola de las fachadas con las que cuenta nuestro hogar, tratando de mantenerlas en perfecto estado y, al momento de diseñarlas, darles la importancia que merecen dependiendo de su función y su ubicación dentro del proyecto.

