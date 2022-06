Fachadas minimalistas

Como todos sabemos, las fachadas son la carta de presentación de un edificio o casa, siendo el elemento que da la cara y deja al descubierto la intensión de dicha construcción, poniendo en claro su carácter y estilo de diseño utilizado, dándole una idea al observador, previamente a entrar al edificio, de qué es lo que puede esperar al interior. En el caso de las fachadas minimalistas, su honestidad es brutal, dejando en claro lo que viene después de la entrada principal, ya que este estilo de facahdas logra tener ese impacto de pureza y verdad en el observador.

Características de las fachadas minimalistas

Las fachadas minimalistas se caracterizan, al igual que cualquier diseño que sigue la pauta de esta corriente, por ser austeras en cuanto a la decoración y la carga de elementos en su composición, creando un aspecto ligero, limpio, puro, fácil de digerir al ser observado y analizado. Líneas rectas y sencillas, de ángulos por lo general rectos, de formas geométricas muy bien definidas, hace que las fachadas minimalistas creen una discrepancia entre el público en general. Una parte piensa que por su sencillez, carecen de carácter, de profundidad, de un sentido estético y las tachan en ocasiones hasta de infantiles o fáciles de lograr. La otra cara de la moneda obviemente difiere, encontrando un gran valor estético y de diseño gracias a su simplicidad y sencillez, defendiendo que, para lograr un diseño de esta índole, es necesario dominar perfectamente los principios básicos del diseño, manejarlos a la perfección, ya que el valor formal de las fachadas minimalistas reside en una cualidad subjetiva más que objetiva, donde el ojo común le es difícil registrar la utilización de los principios mencionados anteriormente: ritmo, repetición, jerarquía y proporción. Al conjugar estos principios y amalgamarlos en un diseño de carácter minimalista, el resultado es sencillamente maravilloso, al obtener una fachada en la cual se puede digerir perfectamente la intensión y personalidad del diseño.

Ventas y desventajas de las fachadas minimalistas

Hablemos un poco de las ventajas y desventajas que puedan presentar este tipo de fachadas. Primero mencionemos las desventajas que pueden llegar a tener este tipo de fachadas. Tal vez las proporciones de la casa o edifcación no sean las indicadas para contar con una fachada minimalista o que el entorno y contexto urbano no permitan este tipo de estilo. Otra desventaja es que, por ser diseños que son de una gran sencillez y simplicidad, la ejecución en obra debe ser impecable, con acabados que no se salgan de esta intención que requiere en ellos: líneas rectas, planos lisos y pintura totalmente pareja y uniforme. Esto crea una situación en la cual el más mínimo sea totalmente visible y perceptible por el observador, haciendo que la fachada luzca desmerecida y deteriorada.

Las ventajas que presentan las fachadas minimalistas son varias, la primera que se viene a la mente es su fácil manteninimiento, ya que carecen de elementos decorativos excesivos, lo cual permite que se puedan mantener luciendo de forma óptima, siempre y cuando no se descuiden y se tenga la constumbre de conservarlas y limpiarlas periódicamente. Otra de las ventajas quese pueden mencionar, es la de la gran gama de productos que existen para poder obtener una fachada de este tipo. Desde luminarias, puertas, cancelería de ventanas, jardineras y macetas al puro estilo minimalista, da una excelente opción al estar diseñando una fachada de este tipo. Otro de los puntos a favor que se nos viene a la mente, es el del gran valor estético y elegancia con el que cuentan estas fachadas, gracias a sus líneas simples y elegantes y el contraste de colores que puede llegar a tener, gracias a los acentos que marcan una tonalidad distinta al predominante blanco que normalmente se utiliza en este estilo. También no podemos olvidar que, sumándose a la estética de las fachadas minimalistas, encontramos la utilización y juego de texturas, que por lo general ponen en exhibición la belleza intrínseca d elos materiales que se utilizan en ellas, como estructuras de acero, block o ladrillo, madera y piedra en un formato aparente, así como concreto y distintos acabados sencillos, que dan una percepción visual única, muy característica de este estilo.

Fachadas minimalistas en casa

En la actualidad, vemos cada día más y más fachadas minimalistas apareciendo aquí y allá, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Este estilo de diseño ha ido creciendo en popularidad y cada vez son más las personas que optan por las fachadas minimalistas, creando una imagen mucho mas moderna dentro del entorno urbano donde se encuentran. La popularidad de las fachadas minimalistas reside en su sencillez, que hacen que una casa no se muestre ostentosa, cuidando más la proporción y la elegancia pero de una manera mucho más humilde, a diferencia de un estilo clásico, en el cual se trataba de enfatizar la opulencia. Otra de las cosas por las cuales las fachadas minimalistas se han popularizado en los últimos años, es su uso muy limtado de elementos decorativos, haciendo que el momento de optar por decoración, sea mucho más económico y lo poco que se utilice resalte la belleza de la fachada, obviemente siempre y cuando se siga la misma pauta del diseño empleado en la casa o edificio donde se aplicará dicho elemento decorativo.

Te invitamos a descubrir en homify las mejores fachadas minimalistas diseñadas por los mejores arquitectos, constructores y diseñadores de alrededor del mundo, explorando estos diseños a través de los libros de ideas y compendios fotográficos que tenemos para ti. Te recordamos que tú también puedes crear tu propio libro de ideas, creando tu colección particular de las fachadas minimalistas que más te gusten en tu recorrido por homify, teniendo la oportunidad de consultarlo después para poder aterrizar tu propio proyecto en casa, alimentando tu imaginación y creatividad para después plasmarla en la realidad, recordándote que aquí, en homify, puedes tener acceso no sólo a imágenes de fachadas minimalistas, sino también de diseño de cuartos, habitaciones, baños, cocinas, comedores, salas, etcétera y puedes armar tu propio diseño para crear la casa de tus sueños. No esperes más y conoce todo lo que homify tiene que ofrecerte.