El feng shui en la arquitectura de interiores

El feng shui, que literalmente significa viento y agua, es un antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta basado en la ocupación consciente y armónica del espacio, con el fin de lograr de este una influencia positiva sobre las personas que lo ocupan. Pero más allá de lo que se piensa, el feng shui puede hacer mucho por ti por la arquitectura de interiores y decoración de tu casa y no tiene nada que ver con encender velas, inciensos o colocar objetos extraños, está relacionado con el sentido común y la lógica.

Además, al mismo tiempo, debe ser el reflejo de tu personalidad. Estas son las claves para una casa con buena energía. Inspírate y conoce más de esta filosofía milenaria a través de las siguientes imágenes de los diseños de nuestros profesionales. Como principio, debemos armonizar los ambientes de la casa, por lo que deberemos empezar con la limpieza y deshacernos de todo aquello que ya no necesitemos, mientras más despejadas estén las habitaciones de la casa, resultarán más confortables; al mismo tiempo, se debe conservar el orden que es fundamental para mantener el equilibrio y la armonía en la decoración interior.

El feng shui puede aplicarse a cualquier espacio de la casa: cocina, baño, recámara y hasta la terraza o jardín. Cada habitación necesita la orientación adecuada según los principios de esta filosofía y aunque en muchas ocasiones la arquitectura de interiores no nos permite ubicar las habitaciones con determinada orientación, existen remedios para aplicar las reglas fundamentales del feng shui. Para darnos una idea, a continuación te damos unos ejemplos. El baño debe estar alejado de la cocina, para que no existan olores que perturben el ambiente y la puerta no debe verse desde la entrada de la casa, debe estar ordenado y sin elementos que rompan la armonía y se conviertan en contaminación visual. La cocina en la cultura oriental es una habitación en nuestra casa que simboliza prosperidad y riqueza. Según el Feng Shui no se trata un lugar que debe servir como punto de encuentro entre la familia y que debe ser acogedor para querer pasar tiempo allí; tampoco debe ser visible inmediatamente al entrar a la casa.

La ubicación ideal es orientarla hacia el sur, pues este punto cardinal se relaciona con el fuego, elemento principal de esta habitación. La sala es la parte social de la casa, en donde pasamos momentos con la familia y los amigos. La arquitectura interior y la decoración debe ser fluida, los sofás deben estar colocados sin enfrentarse, lo ideal es formar ángulos de 90º para que la comunicación entre todos fluya. La iluminación es una parte esencial, ya que ayuda a recrear atmósferas; elige una iluminación general y otra puntual con lámparas de mesa o empotradas, así evitarás rincones obscuros y la luz brillará en todo el espacio.

Y por último hablaremos de la recámara. Esta es la zona de descanso, así que su diseño y decoración debe ser propicia para ello.No se aconseja tener aparatos eléctricos pues provocan distracción, aquí entra la televisión, computadoras y teléfonos celulares. La cama es la protagonista del espacio y debe ubicarse en diagonal y opuesta a la puerta. Como puedes ver hay una gran variedad de opciones para transformar la arquitectura de interiores en nuestro hogar, aquí podrás encontrar todas las ideas que necesitas para lograrlo.