Consejos de decoración e ideas de interior para tu hogar

El diseño y las ideas para decorar el interior de nuestra casa, pueden ayudarnos a transformar por completo los ambientes con tan sólo unos simples trucos, que en algunos casos no representan una fuerte inversión de dinero, pero que pueden lograr que la casa se vea como una totalmente nueva. Estas ideas se pueden aplicar a cualquier situación, ya sea porque te acabas de cambiar de casa y quieras transformar el aspecto de este nuevo espacio como recordatorio de una nueva vida o porque simplemente se necesita un cambio que renueve la energía del hogar. Desde los pequeños detalles a reformas de mayor tamaño, en las siguientes imágenes encontrarás la fuente de inspiración, por parte de nuestros profesionales en las imágenes a continuación.

Pequeños trucos que harán una gran diferencia

A veces las cosas más pequeñas y sencillas, son capaces de causar un gran impacto; como por ejemplo, colocar un espejo, un cuadro, lámparas y hasta las plantas son capaces de renovar cualquier ambiente en el que se encuentren presentes. La pintura de las paredes, la iluminación de los espacios o incluir elementos que aporten calidez y la sensación acogedora, pueden ser los que te ayuden a lograr un cambio total en las ideas de interior de tu nuevo proyecto.

Pintar las paredes de la casa

Pintar las paredes de las habitaciones de la casa, es probablemente la forma más sencilla y a la vez radical de una nueva idea interior. Si los ambientes de la casa son pequeños, los colores suaves y claros te ayudarán a lograr la sensación de mayor amplitud y a la vez hacerlos más brillantes y luminosos. Sacar el mayor provecho de las ventanas y los colores claros de la pared, nos darán un ambiente en apariencia más grande y lleno de luz. Otro elemento que puede transformar la apariencia de los muros de tu casa, son los fotomurales; estas fotografías están tomadas con grandes perspectivas por lo que dan la sensación de profundidad, además, hay una gran variedad de imágenes que pueden ayudarte a lograr efectos asombrosos, por ejemplo, si en una de las habitaciones no hay ventanas, un fotomural es una buena idea interior, pues logrará dar el efecto de contar con un paisaje; son muy decorativos y sin duda añaden un toque muy especial.

La magia de los espejos

Los espejos son un elemento mágico para incluirlas en las ideas de interior en la renovación del hogar. No sólo reflejan la luz natural llegando de las puertas y las ventanas sino que también nos dan la ilusión óptica de espacio, haciendo que la habitación parezca más grande de lo que realmente es. Para las grandes salas o cualquier habitación que no reciba una entrada de luz natural abundante, los espejos dispuestos frente a las ventanas, inmediatamente añadirán luz. En el diseño de interiores los espejos decorativos también se pueden utilizar en lugar de piezas de arte para llenar los espacios vacíos de las paredes. Grandes o pequeños, los espejos añaden luz y dimensión a los ambientes de tu hogar.

Mezclar diseños y texturas

Si hay algo que resulta encantador para idear un interior, es la fusión de elementos antiguos y modernos, creando un contraste impresionante logrando un interior fabuloso que aprovecha al mismo tiempo del encanto de antaño y la belleza de lo moderno. No tengas miedo de mezclar lo viejo con lo nuevo, lo caro con lo barato. Aprovecha las herencias de la familia, acompañadas de un sofá de diseño moderno; hay que recordar que lo más importante dentro de la decoración de tu casa, es el reflejo de tu personalidad y tu estilo. La mayoría de los artículos que visten nuestro hogar tienen una historia, ya sea pasada o presente, es posible que cohabiten en el mismo espacio aportando una personalidad única. Y lo mismo pasa con las obras de arte, puedes tener gustos igualmente apasionados por diferentes corrientes pero no significa que no puedan compartir la misma habitación. Con los textiles de los muebles, las alfombras o los cojines de varios colores y diseños, puedes aportar calidez y textura en tu espacio vital.

Sencillez y comodidad ante todo

Las fundas a menudo tienen una mala reputación, pero son elementos realmente asombrosos; con ellas podemos cambiar radicalmente el aspecto de los muebles en cada estación del año, ya que se pueden quitar y poner con gran facilidad. Con ellas se puede lograr un aspecto de sin las preocupaciones por la gente que constantemente ensucia o derrama en tus muebles. Las fundas son ideales para las habitaciones utilizadas frecuentemente por los niños.

El encanto del reciclaje

En casa siempre hay elementos que hemos guardado con el paso del tiempo y están en cajas en algún lugar. Vale la pena echar una mirada y ver qué objetos podemos rescatar para darles una segunda oportunidad. La casa siempre necesita algún accesorio, así que en vez de salir corriendo a comprar uno, puedes tener una joya guardada que puedas renovar. Las bandejas de madera, metal, acrílico o plata se pueden colocar en la parte superior de los jugueteros o racks, carritos de té, baúles, mesas de noche y mesas de café para dar más textura y dimensión. Las maletas viejas pueden darle un toque vintage a la decoración y convertirse en una gran idea para el interior y obtener unos cajones unos cajones extra para el almacenaje. Los platos se pueden colgar en la pared para crear obras de arte maravillosas y con tu toque personal. También puedes recurrir a los dibujos de los niños o los proyectos que tú hayas realizado y decorar algunas habitaciones para imprimirle una personalidad única. En homify tenemos una gran variedad de artículos que te ayudarán a transformar los objetos y muebles y viejos en verdaderas piezas decorativas exclusivas. Te sorprenderás de lo que puedes hacer con lo que ya tienes en casa.

La vegetación como una gran idea interior Incluir

Plantas dentro de tu hogar, es otra de las formas en el diseño de interiores que le dará vida a cualquier espacio de la casa. Añade a cada habitación, sin importar cuál sea su tamaño, algunas de ellas. Las plantas son un medio económico de adornar y embellecer los espacios, además de aportar colores y texturas, sin olvidar los grandes beneficios físicos y emocionales que le brindarán a toda la familia: limpian el aire y la humedad del hogar otorgando balance, pueden absorber contaminantes y eliminar los gases nocivos del aire. Así que no pueden faltar en el interior de tu casa.

Renueva las repisas

Las repisas de cualquier habitación de la casa, pueden recibir al instante una transformación espectacular con sólo añadir una capa de pintura. En la cocina, en el baño, las recámaras o la sala, este nuevo brillo llenará de energía los espacios.

Las alfombras

Las alfombras dan calor, color y textura además de imprimir personalidad al interior de tu hogar. Son perfectas para proteger pisos de madera puesto que en los meses de mayor frío añadirán confort. También pueden ser funcionales pues te ayudarán a dividir los ambientes de la casa sin la necesidad de levantar un muro entre ellos. La variedad de diseños en los que se conjugan los patrones y tejidos, te ayudarán a mostrar tu personalidad y carácter. Puedes cambiar las alfombras para reflejar las estaciones del año, usando las de tonos más cálidos y con tejidos gruesos en invierno y las más ligeras en el resto del año. Aquí encontrarás una gran variedad de diseños realizados por nuestros profesionales, que te servirán de gran inspiración para las ideas de interior de tu hogar.