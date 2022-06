La iluminación de salas perfecta

Si te has embarcado en un proyecto de diseño o remodelación y te estás preguntando ¿cuál será la iluminación perfecta para mi sala? Tal vez te sorprenderá saber que no encontrarás una respuesta concreta. La iluminación perfecta dependerá de varios factores, entre ellos tu gusto personal, el estilo de diseño que se esté aplicando al proyecto, la distribución, ubicación y orientación de la habitación, y un largo etc. Lo importante es que la iluminación acentúe el diseño y sea adecuada para las actividades que se vayan a realizar en cada espacio.

La iluminación de salas perfecta, por lo tanto, será diferente para cada persona y espacio. Se pueden llegar a propuestas diametralmente opuestas que serán perfectas soluciones a distintos proyectos, dependiendo de las necesidades de cada usuario. Al realizar cualquier proyecto de diseño o remodelación, es importante contar con el soporte de uno o más profesionales que nos brinden asesoría para lograr el mayor potencial en la iluminación de nuestros espacios. Particularmente en la iluminación de salas puede sacarse mayor partido a nuestras piezas de exhibición mediante un diseño de iluminación adecuado, ya sea que se trate de piezas de arte o decoración, algún mueble especial, o que queramos resaltar la importancia de alguna de las paredes o zonas de la sala, la iluminación juega un papel importante. Actualmente existen infinidad de opciones de iluminación en el mercado, específicamente para la iluminación de salas se pueden encontrar desde lámparas de todos tipos y estilos de diseño, hasta spots de riel o empotrables en el muro o pared.

Se pueden instalar reguladores de intensidad para añadir romanticismo o paz en ocasiones especiales, y la gran variedad de colores en las luces nos permiten jugar también con ellas, se puede elegir usar focos que asemejan la tonalidad de la luz solar, cálida y tenue pero brillante, o luz blanca para las áreas de elaboración de tareas de los niños. Estos son solo algunos ejemplos pero en el sitio web de homify podrás consultar cientos de imágenes de proyectos de iluminación de salas junto con los datos de los profesionales que los llevaron a cabo, podrás seleccionar los detalles de tu preferencia y crear libros de ideas para mantenerlos a la mano, homify también te facilitará el ponerte en contacto con el profesional de diseño de tu localidad que sea compatible con tus gustos y el estilo de diseño que desees para tu proyecto.