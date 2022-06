La importancia de las imágenes de casas

Las imágenes de casas son una herramienta muy importante tanto para el diseñador como para el cliente. Este último se puede apoyar en ellas para clarificar y comunicar de manera mucho más eficiente la idea del diseño que quiere para su residencia, así como las necesidades espaciales de la misma, logrando un mejor entendimiento y comprensión por parte del diseñador, quien también se apoya en este material tanto para entender al cliente, como para conocer, analizar y discutir los diseños residenciales existentes, tanto de colegas como los propios; también es un refuerzo más para la interacción con el usuario final del diseño.

Organización por estilos

El poder contar con una colección o albúm de imágenes de casas que cuente con un gran número de ejemplares puede resultar un poco abrumador si no tenemos cuidado de organizarlas. Una manera sencilla de hacerlo y que nos permite aprender un poco más del bello arte de la arquitectura, es acomodándolas por estilo arquitectónico, categorizando así las imágenes de casas dependiendo de su diseño y composición. Podemos utilizar los estilos más comunes y que engloban casi todos los existentes dentro del mundo del diseño y la arquitectura, que son: moderno, clásico, tradicional, rústico, colonial, contemporáneo, futurista y minimalista. Obviamente existen múltiples estilos y tendencias más, pero comenzando con estos pocos podemos lograr una excelente administración de nuestras imágenes de casas, lo que permitirá una consulta mucho más sencilla y rápida que nos ayudará a la hora de decidirnos por algún diseño en particular para nuestro propio hogar. Esto es una práctica común entre expertos y profesionales en la materia, quienes se apoyan en material gráfico para analizar y discutir los diseños residenciales y poder hacer mejoras o proponer nuevas formas de diseñar, aprovechando los aciertos y aprendiendo de los errores o elementos no ejecutados de manera óptima en construcciones existentes.

Para la posteridad

El contar con imágenes de casas también sirve para tener una referencia histórica, ya sea de residencias diseñadas por grandes nombres en el mundo de la arquitectura, manteniendo vivo el diseño y la ejecución de obra a través del tiempo, así como tener un testimonio de cómo va evolucionando el diseño arquitectónico residencial, viendo el cambio en tendencias y elementos y materiales utilizados. Ya que tocamos el tema de tener una imagen de casa que enmarca un momento específico en el tiempo, podemos utilizarlas también para ver los cambios que pudo haber sufrido una residencia desde su concepción original hasta el momento actual, pudiendo haber sido intervenida con una ampliación o una remodelación para ajustarse a los nuevos tiempos o las distintas necesidades de las familias que las habitan, que van cambiando al paso del tiempo, adecuándose de tal manera que pueda seguir siendo una edificación funcional y útil para sus propietarios.

Una herramienta para llevar una bitácora de obra

En un sentido más práctico y funcional, las imágenes de casas se utilizan ampliamente para llevar una bitácora de obra, documentando paso a paso la ejecución de la construcción de la residencia. Esto ayuda bastante tiempo después de haber terminado la obra, ya que nos permite regresarnos en el tiempo para analizar y observar los procesos que se siguieron para lograr la edificación de la casa. En caso de presentarse un problema posterior a la finalización de la construcción, se puede estudiar la documentación gráfica de las imágenes de casas para ver dónde puede residir el error; de igual forma, la utilización de este material gráfico nos puede dar una idea mucho más clara de cómo ejecutar una ampliación o demolición para adecuar la casa en un futuro a las necesidades de los propietarios, sabiendo a ciencia cierta los pasos más adecuados a seguir para lograr la correcta ejecución de las actividades que lograrán cumplir con el objetivo del proyecto.

¿Cómo utilizar el material gráfico de homify?

En homify, contamos con una vasta cantidad de imágenes de casas, organizadas con varias etiquetas, desde el estilo arquitectónico al que pertenecen, hasta con palabras claves que indican tamaño, procedencia, color, uso, entre muchos otros. El utilizar el buscador que tenemos en nuestro portal, te ayudará a encontrar lo que andas buscando en cuanto a diseño de casas, o simplemente para admirar los excelentes proyectos que tenemos a tu disposición tanto de expertos nacionales como de los mejores diseñadores y constructores del mundo, teniendo a tan sólo unos cuantos clicks, lo más actual en cuanto a tendencias tanto en arquitectura, como en métodos constructivos, materiales, diseño de muebles, decoración, y mucho, mucho más.

Si encuentras algo que te guste o te llame la atención en cuanto a imágenes de casas se refiere, te recomendamos crear tu propio libro de ideas, en el cual podrás almacenar las gráficas que más sean de tu agrado y pudiendo organizarlas a tu gusto, ya sea con los consejos que te mencionamos anteriormente o con tu propia manera de estructurar y ordenar tu selección de imágenes de casas. Todo esto con la ventaja de poder agregar comentarios en cada una de las gráficas, pudiendo así resaltar cada uno de los detalles que más han cautivado tu atención, para poder consultarlos posteriormente y poder utilizar tu propio libro de ideas como fuente de inspiración para tu próximo proyecto en casa, pudiendo tomar alguno o todos los elementos que te hayan gustado de la imagen seleccionado y adecuarlos en tu propio hogar.

Te recordamos que en homify, podrás encontrar miles y miles de imágenes de casas, tanto de residencias de carácter muy tradicional o pequeños apartamentos o viviendas compactas y económicas, hasta las más extravagantes y lujosas mansiones, con diseños vanguardistas y estilos contemporáneos que seguramente te sorprenderán. En homify, podrás descubrir un mundo de ideas, tanto de manera gráfica como escrita, gracias a los excelentes libros de ideas en la sección de revista, que podrás consultar a placer y enriquecer tu creatividad y conocimiento en el emocionante mundo del diseño y la construcción.