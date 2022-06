Decora tu sala pequeña



Si tienes un departamento o casa pequeña y no sabes como decorarlo aquí te dejamos algunos tips, si observas en las imágenes de salas los espejos y el papel tapiz pueden incrementar la sensación de amplitud, sólo tienes que poner el papel tapiz en la pared que de frente tiene una entrada de luz y después pones un espejo al centro de la superficie. Los baúles como mesa de centro están siendo una increíble tendencia, le dan una buena dosis de personalidad en la estancia, ayudan a economizar espacio y son una alternativa poco vista en la decoración de los hogares.

En las imágenes de salas comúnmente vemos que utilizan como mesas artículos que usualmente tienen otra funciona, esto puede servirte muchísimo si no sabes que hacer con algunos muebles viejos. Es otra idea genial y poco conocida, como por ejemplo, las tiendas de antigüedades y los bazares son unas verdaderas minas de oro cuando se trata de muebles pequeños y es que hace algunos años, el diseño del mobiliario se distinguía por sus diseños nada voluminosos. Si te das una vuelta por algunas revistas o en internet podrás observar en las imágenes de salas que algunas personas utilizan sillones sin respaldo, es algo retro pero si saber manejarlo puede dar un toque elegante u sencillo, aparte de que es algo practico, ya que puedes usarlo de los dos lados.

Otra idea que es tendencia es el vidrio y el acrílico, son materiales que se acoplan a su entorno y no tapan el flujo de la luz, características que los convierten en excelentes alternativas, increíblemente poco conocidas, para espacios reducidos y es que como muchas imágenes de salas te muestran que estos artículos tienden a hacer ver que el lugar o la habitancion es mas grande de lo que realmente es.

Y no nos podemos olvidar del sofá, debemos de darle una importancia especial sobre todo a la iluminación de este, te sugerimos observar donde tienes tus lamparas, las entradas de luz, el punto mas fresco de la habitación, te recomendamos un sofá intermedio, ni muy chico ni muy grande, este va a ser una zona de confort y relajación, así que tiene que tener el espacio para dos personas por lo menos y en cuanto a los colores, recomendamos colores claros como el beige, el blanco, el color hueso etc. pero si no estas muy de acuerdo los colores marrones o chocolate son una muy buena opción.