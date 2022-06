Ideas para diseñar jardines pequeños

Los ambientes exteriores del hogar, suelen ser muy valorados ya sea que se trate de un patio, una terraza o un jardín, sin importar su tamaño. Estos pequeños rincones con notas verdes y chispas de colores vivos, ayudan a que la convivencia con familiares y amigos sea más relajada y agradable. Para darle un aspecto espectacular, no se necesitan muchos elementos ni muebles costosos, tan sólo basta una buena iluminación, unos cómodos asientos y plantas para lograr que sea acogedor. Disfruta de las siguientes imágenes a continuación.

Pasos para diseñar jardines pequeños

Distribución

Si se tienen pocos metros cuadrados, de debe poner especial atención a la hora de planificar el espacio. Un jardín con pocos elementos, en el que se destaquen plantas, o algunos muebles específicos, harán que el ambiente resulte acogedor y fresco.

Punto Focal

Determinar un punto focal es suma importancia; aquí se puede recurrir a las plantas y flores juntándolas en un sector; de esta manera, la miradas se posarán sobre ellas, además de que ayudarán a mantener la humedad en el ambiente. También se puede recurrir a las paredes y poner unas repisas para colocar una variedad de macetas. Un detalle encantador, es que al colocar plantas y flores aromáticas, perfumarás delicadamente el ambiente.

Simetría

La simetría ayuda a dar orden y definir los espacios. La buena distribución y diseño de los muebles, las macetas y jardineras en armonía con el mobiliario y las plantas, te ayudarán a que el jardín luzca en armonía, lo cual funciona muy bien en áreas reducidas.

Muebles multifuncionales

Para sacarle el máximo partido a los jardines pequeños, lo mejor será diseñarlo con muebles multifuncionales, como por ejemplo, una jardinera que a su vez sea una banca.

Definir el estilo

Definir el estilo del jardín es básico, pues a pesar de ser un ambiente exterior, éste debe ser en armonía con el resto de la casa, tanto en la decoración como en el estilo arquitectónico. Puede ser que se tenga mayor libertad a la hora de ambientar el jardín y hacer combinaciones de varias tendencias, pero deben ser discretas y que se lleven bien con el resto de los elementos. Por lo tanto, no se debe incluir cualquier objeto que nos parezca bonito, especialmente en los jardines pequeños porque no podemos llenarlo de cosas que no sean indispensables.

El elemento agua

El agua es un elemento que no puede faltar para darle la sensación de frescura al jardín. Ya sea que incluyas fuentes, albercas, o estanques como en este ejemplo, le añadirás una nota especial a la decoración.

Estilos para decorar jardines pequeños

Jardines modernos

Es importante que el diseño de los jardines modernos esté en armonía con el resto de la casa; por lo tanto, su planeación debe estar enfocada en el tipo de ambientación que queremos lograr. De esta manera, llegaremos a una idea final que compenetre el interior y el exterior de la casa. Esto también aplica a la selección de las plantas y los colores que sean seleccionados para nuestro jardín. Las plantas que sean incluidas deben destacar por su follaje y su contraste en el conjunto. Una de las líneas básicas de este estilo moderno de diseño, es el contraste de las formas o texturas duras, con una combinación de colores muy moderada.

Jardines minimalistas

La decoración de jardines al estilo minimalista puede ser una gran opción para aquellas casas que tienen jardines pequeños y no cuentan con mucho espacio. La idea es mantener el espacio limpio, despejado, y utilizar accesorios simples y los muebles de jardín indispensables. Esto logrará hacer de tu jardín algo mucho más cercano y en consecuencia generará una percepción de amplitud. La elección de las plantas puede ser desde las muy básicas, nada de ramas colgando por el jardín, sino más bien tallos que se muestren muy uniformes y sean la expresión más básica de lo que es la naturaleza. Pero esto no significa que porque sean básicas, deben carecer de personalidad, al contrario, deben ser imponentes con respecto al resto del jardín. Incluso una sugerencia es que utilices plantas de agua o cercos de bambú. Al final, la elección dependerá de tus gustos.

Jardines rústicos

Los jardines rústicos son los que dan lugar a las líneas irregulares y se utilizan elementos clásicos como la piedra y los colores que remiten a la naturaleza, nos recuerdan a los campos y a los pueblos. Por eso para conseguir un diseño exitoso en un jardín rústico, la idea es crear una decoración donde las plantas, hierbas y flores crezcan de la forma más natural posible. En este tipo de jardín no hay reglas como en otros estilos de jardines; no necesitarás grandes conocimientos de jardinería y tampoco de un gran mantenimiento . Los colores típicos del estilo rústico son los neutros y los claros: beige, arena, piedra y tierra; estas tonalidades nos ofrecen jardines relajados y armoniosos.

Jardines mediterráneos

Este tipo de jardín te permite plantar diferentes especies, desde las típicas del clima continental como otras que no tiene nada que ver, pero que también se adaptan bien a los climas calurosos, tales como palmeras, olivos, mimosas, higueras, cipreses. Este tipo de jardines se caracterizan por dar un aspecto informal y muy relajado.

Jardines japoneses

Los jardines de estilo japonés se caracterizan por estar cerrados, como si estuvieran aislados del mundo que los rodea y dentro de ellos diera origen a otro mundo repleto de tranquilidad y serenidad. Para decorarlos se pueden utilizar Para ello puedes utilizar láminas de bambú, cañizos o setos, entre otros materiales.

Un pequeño jardín interior

La ventaja de los jardines pequeños es que no reducen sus posibilidades únicamente a permanecer en el exterior de la casa, al contrario, hay espacios y habitaciones que son perfectos para darle al interior del hogar un toque de naturaleza y disfrutar de los beneficios físicos y psicológicos que nos ofrecen las plantas.

En el baño

Hay diferentes maneras de construir un precioso jardín en el baño; colocar plantas cerca del lavabo para refrescar el ambiente dentro de una caja, cerca de la tina o la regadera o hacer un jardín vertical montando sobre la pared plantas de gran follaje haciendo que el entorno tenga una mayor cercanía con la naturaleza dando plenamente la sensación de calidez y frescura.

Debajo de la escalera

Las escaleras han dejado de ser un elemento puramente funcional en nuestra casa; gracias a los grandes diseños y materiales con los que contamos hoy en día, su sola presencia las convierte también en un elemento decorativo de mucho peso. Y si de darle vida a un ambiente se trata, qué mejor manera de llenarlo con plantas y realizar un jardín debajo de la escalera, no solamente cambiaremos el aspecto de este espacio, sino que también nos beneficiaremos con la presencia de las plantas en nuestra casa, escogiendo las que mejor se adapten a las condiciones de la luz y a su mantenimiento. Las opciones son muchas, por lo que aquí podrás encontrar diseños espectaculares realizados por nuestros profesionales, que te servirán de guía y fuente de inspiración.