Diseño floral para el hogar

Quizá este es el mejor ejemplo de que las flores no forzosamente le pertenecen a un género, es decir las flores no son femeninas ni masculinas porque pueden estar en cualquier tipo de decoración y no por ello debemos considerar que esa habitación en particular está diseñada para una mujer o un hombre.

La habitación de los niños se ha vuelto un foro donde experimentar en nuestros días cuando tratamos por todos los medios posibles de romper con los clichés de colores, azul para los niños y rosa para las niñas, por lo que se exploran nuevas paletas de colores y también nuevos patrones y objetos.

De esta forma podemos ver un patrón a forma de abstracción de tréboles en vinil recortado al centro que se complementa con un sillón del mismo color y ropa de cama sumamente divertida. Dos tapetes en forma de margaritas y de tamaño diferente iluminan la habitación que de por si se baña con luz natural.

¿Quién se atreve a establecer si esta recámara es para un niño o una niña?