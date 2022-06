5 ideas para que un departamento pequeño se vea genial

Un aspecto para que comiencen a resaltar los toques de originalidad en un hogar radica en tener bajo control demás elementos que no podemos dejar de lado como es la limpieza, el orden, la estética; ya que si estos figuran como ausentes lo que menos atraerá a las miradas serán los aspectos originales en la decoración sino el desorden, descuido y desinterés.

Ahora bien, si enfocamos nuestro interés en una habitación en particular, no hay mejor alternativa que la sala de estar, ¿por qué?, porque en ella se concentran muchas más miradas que las que sólo conforman a la familia que allí habita.

Justamente por ello hay que contemplar que una sala antes de buscar ser auténtica debe procurar lucir lo más limpia posible, con los espacios libres adecuados, y con ello no nos referimos a que si es pequeña no puede ser una buena estancia, mientras deje pasillos para un adecuado desplazo es más que suficiente. Aunado a todo ello también piensa muy bien en que no existan carencias, es decir, que cuentes con todos los muebles que necesites.