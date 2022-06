Diez armarios de diseño para cada recámara

La creación de los armarios fue un paso más hacia el orden y la belleza que es una forma de evolucionar y, quizá en forma mínima, mejorar. Si lo pensamos, hemos pasado de colocar aquello que nos interesa del piso a entrepaños y finalmente a contenedores que encapsulan de distintos tamaños todo aquello que la vida moderna nos obliga a mantener.

Es curioso porque la arriba mencionada evolución del piso a la cápsula no solo es una historia reducida de la evolución del hombre sino de nosotros mismos en una vida cuando de niños no entendemos el concepto de orden y dejamos lo que nos importa, en este caso los juguetes en el piso, posteriormente se convierte en la ropa, libros y música que normalmente colocamos en cajones y entrepaños hasta que finalmente podemos habitar un espacio propio fuera del nido y es cuando debemos pensar en esos contenedores que no solo harán nuestra vida más sencilla sino nuestro hogar más ordenado e invitante.

Y de entre la gran gama de armarios que podemos encontrar, hoy en homify quisimos hacerte la vida más sencilla y recorrer varios modelos que pueden darte una mejor idea y responder a tus necesidades.