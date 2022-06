16 salas de doble altura: ¡modernas y preciosas!

Se dice doble altura en arquitectura, cuando una casa, departamento o edificación tienen un cielo raso de una altura considerable. A menudo es el doble o más que la altura del cielo raso tradicional de 2.75 m. En realidad son pocas las casas que presentan salas de doble altura y en algunas ocasiones tienden a ser un dolor de cabeza si no se tiene mucha idea en el mundo de la decoración, ya que estos espacios pueden lucir vacíos.

Las salas de doble altura ofrecen un mundo de ventajas, una de ellas es la gran cantidad de luz que entra en al espacio, por lo que durante el día no necesitan luces adicionales. En este libro de ideas hemos seleccionado 10 diseños espectaculares que te llenarán de inspiración.

¡Acompáñanos a verlos!.