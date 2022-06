Casas de hoy – 10 formas geniales para decorar con cuadros

Vintage Hunter by Daniel GC

Vintage Hunter by Daniel GC

Otra manera de mostrar un cuadro con estilo pero sobre todo con mucha adecuación, es seleccionar uno cuya temática ilustrada quede acorde con la función específica de la habitación. Un bueno ejemplo y excelente adecuación es la que logran los profesionales de Vintage Hunter By Daniel Gc, quienes colocan este bello cuadro que realza su tendencia clásica con el marco en tono pastel, y que no podría quedar mejor en otro lado que no fuera este vestidor.