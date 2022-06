6 Sencillos Ejemplos de Mobiliario que Harán Brillar tu Pequeña Sala

Dicen que nada es indispensable y cuando el espacio apremia, efectivamente la opción es prescindir de aquello que no agrega más que vanidad. Y hay quienes podrían pensar que la mesita de centro es uno de esos objetos porque, además de requerir cuidado con porta vasos para no mancharles con líquidos y acumular polvo entre revistas obsoletas y objetos antiguos, solo se vuelve un objeto que almacena… bueno, basura.

Sin embargo de nosotros depende que este objeto se vuelva un contenedor de tonterías o bien un verdadero objeto que contribuya no solo al diseño sino a la experiencia de una sala. En la imagen podemos apreciar esta mesita de centro a niveles que se mantiene en pequeñas dimensiones y aún así entre sus círculos concéntricos que la componen superpuestos, deja espacio suficiente para colocar libros que no pasan de moda, que estemos leyendo en ese momento o que simplemente queramos compartir con nuestras visitas y por supuesto, con recubierta para poder colocar el café o el vaso de agua o la copa de vino, solo que el cuidado no se exenta porque si se derraman, caerán en los libros y ¡eso si será un caos!

Si eres de los que bien sabe que las mesitas de centro son inequívocas, este libro de ideas te dará más inspiración.