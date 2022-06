Pequeño y hermoso: ¡departamento de 60 m2 con 7 ideas de decoración!

No importa qué tan pequeño sea el espacio, siempre habrá suficiente para satisfacer todas tus necesidades, incluso un pequeño estudio en casa. Lo único que necesitas es un rincón donde puedas colocar tu escritorio. Pero no debes olvidar que ese rincón debe ser un espacio muy iluminado, para crear un entorno que te proporcione claridad mental, que no te lastime la vista y que te ayude a inspirarte y a concentrarte. En este caso, la madera clara aporta también un toque de relajación.