10 maravillosas ideas para separar la sala del comedor

Lejos ha quedado la idea de que las habitaciones de uso común deben estar en un mismo nivel, e incluso contiguas. Esto no significa que no sigan siendo un modo muy funciona y usado, sólo que también existen otras alternativas igual de bellas donde la distribución no es esa.

Como un gran ejemplo, además de como propuesta, está el hecho de colocar en distintos niveles la cocina y el comedor, así no tendrás que desplazarte en horizontal sino en vertical y con ello la división ya está hecha.