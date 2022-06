Baños modernos – 10 ideas para decorarlos con cuadros

Hay muchos lugares en el baño donde se puede colocar un cuadro y que luzca de maravilla, siendo los muros uno de los más tradicionales, pero ello no quiere decir que no existan otros espacios donde estos artículos luzcan igual de bien. Una buena alternativa es fácil de apreciar en la decoración realizada por Pracownia Projektowa Dragon Art pues el cuadro no pende de ningún lado, por el contrario, permanece sostenido en uno de los extremos de la bañera y aunque suena un tanto arriesgado, sólo basta mirar la presencia con la que se muestra y lo funcional que resulta, para querer realizar lo mismo en nuestro baño.