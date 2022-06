La remodelación de 5 entradas principales: ¡quedaron hermosas!

El diseño de esta entrada se ve que se hizo con el espíritu de otras épocas, sus puertas oscuras, macizas en apariencia, no permiten ninguna entrada de luz al interior. Las ventanas del segundo piso tienen unas rejas que no ayudan para nada en su aspecto y completando esta imagen tenemos el techo, tipo alero inclinado de tejas, que no la favorece por sus proporciones y diseño.