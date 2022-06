Casa en el Pedregal y la fascinación por la madera

Desde niños tenemos una fascinación por las casas del árbol por muchas razones. Quizá sea por que al pensarlas sobre un árbol son iconos de ese mundo aparte que vivimos en la infancia, quizá sea por el lazo con la naturaleza que se mantiene fuerte y vivo cuando somos niños o quizá sea por las sensaciones que nos brindan sus materiales.

Si, aunque de niños es un hecho que no ponemos atención a los materiales constitutivos de nuestro hogar, no quiere decir que no nos influyan al crecer y quizá aquí recae nuestra fijación por la madera. De diferentes tonalidades, texturas, durezas y olores, la madera es un noble material que nos proporciona calidez, comodidad, practicidad y belleza incomparables.

Así, los profesionales de Revah Arqs, bajo la batuta del Arquitecto Fernando Revah llevan su gusto y predilección por este material a nuevos niveles en el proyecto Casa en el Pedregal de forma increíble y en homify quisimos mostrarte los usos que de esta maravilla se hacen.