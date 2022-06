Los 10 mejores revestimientos para baños modernos

Los revestimientos para baños no son sólo los azulejos o piedra de cerámica, entre los materiales a elegir, también está la madera. Por ejemplo un laminado o parqué de madera, hacen que un baño no solo se vea elegante, sino también cálido. Solo hay que tomar en cuenta que como es una zona húmeda hay que elegir los hechos para el baño. Entre las opciones están los pisos que son tratados para resistir el agua y la humedad, deben estar sellados, especialmente alrededor de los bordes y en las esquinas para que no se derrame el agua.

