8 horrores comunes que cometemos al decorar (y debemos evitar)

Nuestros amigos son los mejores aconsejándonos sobre la vida, los amores, y algunas decisiones importantes. Pero en la decoración, no siempre nos ayudarán a lograr lo mejor. Puedes consultar algunas opiniones, y tips sobre dónde comprar o algún especialista que te recomienden. Pero al momento de decorar, puede ser que sus opiniones y las tuyas no sean iguales, o que te convenzan de comprar cosas que en realidad no te encantan.

Recuerda que la mejor ayuda que puedes solicitar es la de un especialista que te ayude a canalizar tus necesidades, y tus deseos para lograr obtener el resultado que deseas en la decoración de tu hogar. Y si a tus amigos hay algo que no les gusta mucho, lo mejor es ignorarlos. Después de todo, es tu propia casa.