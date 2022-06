Casa obscura y sin estilo: ¡la remodelaron y quedó sensacional!

En Tijuana Baja California, podemos encontrar la casa que visitaremos hoy. Ubicada en una ciudad muy fresca, de topografía irregular y con la maravillosa brisa del mar flotando alrededor, esta casa vivió una transformación increíble y pasó de ser obsoleta, sin estilo y aburrida a interesante, atractiva ¡y muy bonita!

Antes de la reforma, la casa era funcional, contaba con un área social compartida entre sala y comedor, y la cocina se conectaba con ellas por medio de una barra desayunadora. La luz entraba por dos grandes ventanas ubicadas en los extremos del espacio, un piso de ladrillo, azulejos de barro y muebles de madera vieja y desgastada decoraban el lugar. Pero no, no lucía bonita ni acogedora, no invitaba a pasar buenos momentos en familia. ¿Quieres conocer el cambio?