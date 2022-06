Patios modernos: ¡10 macetas de barro encantadoras!

Si lo que tu deseas es tener una maceta de barro pero no decides en que parte de tu piso colocarla, ya sea porque no tienes espacios libres o porque no te convence cubrir el revestimiento del suelo; la idea de Luiza Soares-Paisagismo es perfecta para ti. Consiste en hacer que la maceta penda del techo y con esto se asegurará que adorne igual de bien el espacio requerido pero sin reducir espacios.

A considerar se tienen alguno aspectos, que la maceta y el tipo de planta que se aloje en su interior no sean tan grandes, y que el material que las sostenga sea lo suficientemente resistente, pues lo que menos se quiere es sufrir algún accidente.