De viejas ruinas ¡a casa de ensueño!

Desde la primera vista podemos observar que algo no está bien en esta habitación: ¿una delgada columna hechiza sosteniendo el techo? Definitivamente la seguridad no formaba parte de esta casa. El techo está sostenido por un delgado tronco que a su vez se sostiene de un pedazo de barrote. Las vigas y en general la estructura de madera del techo no se encuentra distribuida correctamente y no es aprovechada. Los muros, desgastados y desteñidos, muestran huellas de humedad y suciedad, y los muebles son una mezcla de estilos sin ton ni son que no provocan un mínimo de calidez para descansar.