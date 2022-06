Casa de 165 m2 con interior moderno y elegante

La lámparas colgantes le dan proporción al pasillo de entrada desde la escalera hasta el comedor. En esta vista de la entrada de la casa se puede admirar la entrada a la sala, la escalera y el muro bajo que delimita la sala. En la sala vemos que tiene una ventana que abre hacia el frente y su piso de madera es un detalle adicional en esta habitación, que le da una sensación cálida y acogedora a esa función.

En la sala hay que determinar la altura de los muebles que posees, antes de mudarte ya que en esta casa la ventana te permite colocar algún sofá o sillón bajo ella, en algunos diseños de viviendas la altura de piso a la parte inferior de la ventana, no lo permite. Un consejo: antes de comprar una casa verifica sus medidas que concuerden con el espacio para los muebles que tienes, la ubicación de tomacorrientes y puntos para colocar las lámparas y cualquier detalle que veas respesto a la ubicación de tu mobiliario, porque si tu presupuesto no es muy grande, por lo menos en algún tiempo no querras comprar más muebles de los que tienes por la inversión que implica la compra de un inmueble.