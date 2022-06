7 albercas para 7 presupuestos diferentes

Decir que no te interesa una alberca en tu patio o jardín cuando estás disfrutando de una en la casa de tus amigos, es eludir el tema, porque te imaginas que puedes gastar tus ahorros completos en esa obra… pero si te gusta la idea y sabes que tú y tu familia la disfrutarían mucho. ¿A qué le temes? No es una alberca inflable. Piénsalo, sobre todo en esas tardes de vacaciones de verano, has sacado la cuenta cuánto te cuesta llevarlos algún club para que estén en la alberca con sus amigos. Si la tienes en casa, invitarías a sus amigos alguna tarde, prepara unas aguas ricas, unas botanas y disfrutan lo mismo sin salir a ningún lado.

En este libro de ideas, te vamos a compartir un poco de información y cambiaremos tu forma de ver la posibilidad de construir una alberca en tu jardín: 7 albercas grandes o albercas pequeñas, para 7 presupuestos diferentes.

¡Comenzamos!

Nota: los costos de las albercas son en pesos mexicanos y estimados. El costo varía de acuerdo en la región de México que vivas.