7 sencillos pasos para renovar tu baño en un dos por tres

Lo primero que debes hacer es limpiar las superficies. Algunas veces lo que le hace falta al baño para tener una apariencia renovada es una limpieza profunda. Limpia bien los vidrios, sácale brillo a los metales, e intenta que tu piso recobre su color natural. Puedes conseguir algunos consejos para limpiar los vidrios, y para limpiar los azulejos entre nuestros libros de ideas. Otra parte importante de esta limpieza es hacer una depuración profunda de todo aquello que ya no necesitas, que no sirve, o no te gusta. Elimina los excesos de suciedad, y de decoración y trata de reducir tu baño al mínimo. Deja solamente lo estrictamente necesario y entonces sí, tu baño estará listo para ser remodelado.