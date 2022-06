10 parrillas y asadores sensacionales – ¡De gourmet a tradiciones!

En casi todos los países del mundo, la cultura de los asados, de asar carne, pollo o vegetales es parte de la vida cotidiana. Cada quien le pone su sazón o agrega ingredientes regionales, pero los alimentos con aroma y sabor a leña o carbón, son siempre un placer. En México, en Alemania o en la pampa argentina. Hoy en día, no hay casa con patio que no tenga asador o parrilla, que por cierto no es solo el instrumento donde apoyar la carne, sino también todo el armazón donde se prepara el fuego, como lo vemos en esta fotografía: un asador empotrado en la pared, lo acoge una terraza apergolada, completamente de madera. Un área de asador sencilla, práctica, espaciosa y cómoda.

