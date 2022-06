Salas pequeñas: ¡9 ideas en todos los estilos!

En segundo lugar, tenemos otra sala pequeña que, pese a ser en realidad bastante simple, tiene un gran encanto que, sin duda alguna, enamorará a propios y a extraños desde el primer momento en que cada individuo por su cuenta se acerque a la misma, y es que esta sala atrapa no con grandes y estrafalarios recursos, sino a base de creatividad aplicada con mesura, a manera de un genial balance entre las distintas tonalidades apreciables en el entorno y de un simplemente sensacional acomodo de los distintos elementos, el cual logra que la sala no se vea vacía en ningún sector y, a la vez, ofrezca bastante espacio para no sentirse encerrado en ella.