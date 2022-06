Mesas bajas: alarde a la reinvención

A todos nos gusta decorar nuestros espacios de una manera original y creativa. No obstante, no todos encontramos siempre las ideas adecuadas o no siempre las tenemos a nuestro alcance. Elegir una mesa baja que consiga ajustarse a lo que buscamos puede ser una odisea. Deberemos acertar con la altura, el material, el estilo… Y eso siempre que se nos ajuste también al bolsillo. Pero eso ahora ya no es problema.

Como consejo, podremos dar una segunda vida a materiales que un día cobraron sentido en otro lugar y en otro contexto. Devolvemos el alma a materiales que, si pudieran hablar, tendrían interesantes historias que contar. Ahora, resurgen haciendo gala de la reinterpretación de su propia funcionalidad para irradiar unas vibraciones industriales, estilosas y originales en nuestras cuatro paredes. Recreémonos y demos una nueva identidad a nuestros espacios.