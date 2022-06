Cómo utilizar la madera en el exterior – ¡10 ideas grandiosas!

Las plantas son una decoración casi obligatoria en el exterior. Sin importar si es tu jardín, terraza o balcón, una flor hará que luzca aún mejor. Pero existen diferentes tipos de plantas, algunas con flores, de colores, aromáticas, con espinas, etc. Y para lograr que luzcan aún mejor necesitamos cuidar no sólo la imagen de la planta, si no también de su contenedor. Existen diferentes tipos de macetas y jardineras, pero te aseguro que esta jardinera inclinada de Punto Libre Arquitectura logrará que tu jardín, o terraza luzca muy original. Quedaría perfecta para cualquier tipo de planta, y puedes conseguirlas de diferentes tamaños.