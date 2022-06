Departamento de una habitación cambió de imagen: ¡quedó muy bonito!

Lo más interesante del diseño de esta área social es la integración de los elementos que la constituyen, considerando que son pocos en cantidad pero a la vez son todos funcionales, se colocaron en el lugar exacto y no ocupan más espacio del que se requiere. Las sillas son las exactas, la mesa no ocupa más espacio del necesario, el sillón es único, ¿quién necesita otro? La mesita de centro es pequeña pero útil, el centro de entretenimiento no requiere de grandes plataformas ni torres de luces o bocinas, es perfecto como está, y la cocina, con su estilo minimalista, mantiene todo en orden, haciendo resaltar su belleza diáfana y simple.

Como ves, un excelente diseño y una gran transformación ¡con un poco de creatividad y mucha inspiración!

