Fachadas de casas que te encantarán

Cuando haces el garaje de tu casa pequeña y le colocas puertas, si te las construyes que abran hacia afuera, solo será aceptable si tu casa está ubicada en una calle ciega con poco tránsito peatonal, porque cuando abras las puertas para entrar o sacar el carro interrumpirás a las personas que transites por la banqueta.

Esa condición debe tenerse muy en cuenta, tomando las medidas de la entrada de un garaje que no debe ser menor que 2.50mt de ancho, para que el vehículo entre sin dificultad y con los espejos retrovisores laterales desplegados. Internamente las dimensiones pueden ser un poco menor. En el caso de la puerta serán hojas de 1.25mt de ancho cada una y dependiendo de la ubicación de tu casa y del ancho de la banqueta, si no tiene zona verde, es una difícil situación abrir las puertas. Si tienes las puertas que abren totalmente hacia adentro de tu garaje, debes añadirle, al ancho de la entrada de 2.50mt, el espesor de las puertas ya plegadas hacia el interior, y en cuanto a la profundidad del garaje tienes que tomar en cuenta el radio de giro de las puertas al cerrase para que no te ocurra algún incidente.