15 casitas sencillas para que te animes a construir la tuya

En los cimientos de una casa sencilla pero no simple, la diferencia está en las características de su diseño, las ventanas bien proporcionadas y que corresponden en su ubicación las de planta alta con la planta baja, elegantes con sus marcos en negro, las paredes no están pintadas y no le hace falta en una parte del muro se recubrió con piedra que es la nota de color y textura que le hacía falta para terminar de definir su estilo. Una pérgola la puedes hacer de bambú, sus varas finas formando el techo y con sus gruesos tallos las columnas, con la precaución de tratarlos para exterminar insectos antes de montarlos, aunque si quieres algo más robusto y te preguntas cómo hacer un techo de madera, el proceso no es tan diferente.

Las lajas de piedra como la de la foto se puede comprar en $70m² y con ese toque de textura y color tu casa sencilla se verá diferente; incluso será útil si te preguntas cómo hacer una cabaña.