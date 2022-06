13 ideas para poner piso de vinil en tu casa

Otra pregunta frecuente es qué tan cómodo resulta un piso de vinil ya que, al no contar con textura, muchas veces se cree que puede ser resbaloso y hasta un tanto riesgoso; pero eso no es del todo cierto, claro que como muchos otros recubrimientos, cuando está mojado hay que tener precauciones. Lejos de ello, es un material que no derrapa ni raspa, incluso no hace ruido al ser pisado.