13 ideas de jardineras de concreto ¡perfectas para patios y terrazas!

Al poder personalizar los diseños de nuestras jardineras, nuestra creatividad será el límite. ¿Qué piensas de una jardinera estilo muro?. Los jardines verticales sin duda tienen un encanto particular dentro de la decoración de los ambientes, son perfectos si no se cuenta con mucho espacio, pero si ese no es el problema, se convierten en un elemento muy distinguido, logrando ser el punto focal del ambiente.

Esta jardinera de concreto inclinada para una terraza de madera y metal, es el complemento perfecto para darle el estilo vanguardista y original.