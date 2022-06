homify 360°: Proyecto Internacional – The SQUARE³ hito de la arquitectura contemporánea

El plan es construir, al lado del foro deportivo, un complejo de múltiples partes cuyos edificios se sitúen a lo largo de los tres temas que inspiran el diseño: la vida, la naturaleza y el deporte. A finales del años en curso, se espera que el proceso del plan de desarrollo (Plan B) esté terminado a fin de proceder con los aspectos legales y de terreno no afecten la planificación.

El punto focal del proyecto, como se puede observar en la imagen, son tres torres que ejemplificarán la vanguardia y, buscan alzarse como una metáfora de un podio donde los ganadores se emplazan a recibir las medallas. Todo se relaciona con el entorno en donde se emplaza de una manera deliberad cuando el foro/parque deportivo está a los pies o a un lado del futuro inmueble.

Los profesionales se han decantado por conserva la figura clásica de un podio en diferentes planos donde al centro está el oro, a la izquierda en segundo plano la plata y a la derecha en tercer plano el bronce. Acorde a Dirk Moritz, ex profesor de educación física y entrenador deportivo profesional además, el segundo y tercer lugar no son lo mismo por lo que se deben utilizar planos distintos y en el concepto de The SQUARE³ también serán utilizados para combinar vida, trabajo y ocio.