Los SI y NO para decorar una recámara pequeña

Al igual que con los colores obscuros, saturar la recámara con demasiados objetos, no la hará más bonita, todo lo contrario, especialmente cuando el estilo de nuestra habitación no está totalmente definido. Piezas de arte en gran formato, cuadros y una variedad de patrones para revestir y pintar las paredes, ocasionarán una habitación caótica en la que no te sentirás a gusto.