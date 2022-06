17 casas que respetan la naturaleza: ¡modernas y fabulosas!

Cuando lo que más te entusiasma es la naturaleza, no has convivido con ella, siempre viviendo en la ciudad, eso no es problema si te decides a tener la naturaleza en tu hogar, ¿qué cómo es eso? Fácil, en la casa que piensas construir y estás buscando un terreno para hacerlo, consigue uno con árboles, de ser posible grandes con buen tronco y que el arquitecto tenga la oportunidad de lucirse, haciendo un proyecto que recordará el resto de su vida. No siempre un profesional de la arquitectura se encuentra un cliente como tu y el sabe que este reto lo puede hacer y dirigirá al constructor para que se haga correctamente sin dañar ninguno.

En este proyecto le permitirá a los árboles sentirse como en casa, dejándolos participar de los espacios, dándoles el lugar que se merecen en la casa de alguien como tu, que los quiere y admira. Los pisos no son problema, los techos tampoco, es hermoso ver como se sienten siendo el detalle más importante de la decoración, la naturaleza misma: 17 ejemplos para que veas que se puede vivir con un árbol dentro de casa